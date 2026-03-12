ETV Bharat / entertainment

ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಕುಂಭಮೇಳ ಚೆಲುವೆ ಮೊನಾಲಿಸಾ: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್​ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ

ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಮತ್ತು ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪೊಲೀಸ್​ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಪೂವಾರ್ ಬಳಿಯ ಅರುಮನೂರಿನ ನಯನಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Kumbh Mela viral girl Monalisa Bhosle marriage
ಮೊನಾಲಿಸಾ ಹಾಗೂ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮದುವೆ (Photo: ANI)
ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ): ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್‌ನಿಂದ 2025ರ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜಪಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಭೋಸ್ಲೆ (Monalisa Bhosle) ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಪೂವಾರ್ ಬಳಿಯ ಅರುಮನೂರಿನ ನಯನಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಯ್​ಫ್ರೆಂಡ್ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾದರು.

ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಗುರುಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಎಂ.ವಿ.ಗೋವಿಂದನ್, ಕೇರಳ ಸಚಿವ ವಿ.ಶಿವನ್‌ಕುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ.ಎ.ರಹೀಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಜನರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

Monalisa Bhosle marries her boyfriend Furman Khan
ಮೊನಾಲಿಸಾ ಹಾಗೂ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮದುವೆ (Photo: ETV Bharat)

ಮದುವೆ ನಂತರ ದಂಪತಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾದರು. 6 ತಿಂಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

Monalisa Bhosle marries her boyfriend Furman Khan
ಮೊನಾಲಿಸಾ ಹಾಗೂ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Photo: ETV Bharat)

"ನಮಗೆ ನಯನಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಷ್ಟ. ಈ ಕಾರಣ ಕೇರಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಕೇರಳದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು" ಎಂದು ಫರ್ಮಾನ್​​ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರು ತುಂಬಾ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿ ಸದ್ಯ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ 6 ತಿಂಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು "60 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿ" ಎಂದು ನವದಂಪತಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

"ಈ 6 ತಿಂಗಳುಗಳು ನಮಗೆ 60 ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರೀತಿಯಂತೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧಸಿದೆವು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾದೆವು. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿದೆವು. ಮೊನಾಲಿಸಾ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಳು. ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊನಾಲಿಸಾ ನನ್ನನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿದಳು" - ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್.

Kumbh Mela viral girl Monalisa Bhosle marriage
ಮೊನಾಲಿಸಾ ಹಾಗೂ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮದುವೆ (Photo: ANI)

ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತೆಂದು ಮೊನಾಲಿಸಾ ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. "ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ನಾನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ನನಗದು ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಫರ್ಮಾನ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

Kumbh Mela viral girl Monalisa Bhosle marriage
ಮೊನಾಲಿಸಾ ಹಾಗೂ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Photo: ANI)

ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿರುವನಂತಪುರದ ತಂಪಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಎರ್ನಾಕುಲಂನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಜೈ ಸಿಂಗ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಜಗಳದ ನಂತರ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ತಲುಪಿದ್ದರು.

ಪೂವಾರ್​ನಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಂದೆ ತನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಮೊನಾಲಿಸಾಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯ ತಂಪಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು. ಮೊನಾಲಿಸಾರ ದೂರಿನ ನಂತರ, ತಂದೆ ಜೈ ಸಿಂಗ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರನ್ನು ತಂಪಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಲಾಯಿತು. ತಂಪಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಒ ಜಿಜು ಕುಮಾರ್ ಪಿ.ಡಿ. 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಹುಡುಗಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಕಾರಣ, ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Monalisa Bhosle marries her boyfriend Furman Khan
ಮೊನಾಲಿಸಾ ಹಾಗೂ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (Photo: ETV Bharat)

2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮೊನಾಲಿಸಾ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ, ವಿಶಿಷ್ಟ ನೀಲಿ-ಕಂದು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೊಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆದರು. ಅವರು ಪ್ರಯಾಗ್​ರಾಜ್‌ನಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮಾಲೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾದರು. ಹೀಗೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಬಂತು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

