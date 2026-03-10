ETV Bharat / entertainment

ಅದ್ಧೂರಿಯಲ್ಲ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಚರಣೆಗೆ ಕೃತಿಕಾ ಕಮ್ರಾ-ಗೌರವ್ ಕಪೂರ್ ಸಜ್ಜು: ನಾಳೆ ಮದುವೆ

ಕೃತಿಕಾ ಕಮ್ರಾ-ಗೌರವ್ ಕಪೂರ್ ನಾಳೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Kritika Kamra and Gaurav Kapur
ಕೃತಿಕಾ ಕಮ್ರಾ - ಗೌರವ್ ಕಪೂರ್ (Photo: Special Arrangement)
ETV Bharat Entertainment Team

March 10, 2026

ನಟಿ ಕೃತಿಕಾ ಕಮ್ರಾ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕ-ನಟ ಗೌರವ್ ಕಪೂರ್ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ವಿವಾಹ ಆಚರಣೆಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಆನ್​ಲೈನ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ.

ಈ ಜೋಡಿ ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ವಿವಾಹಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಕೃತಿಕಾ ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ಆತ್ಮೀಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Kritika Kamra's Wedding Invite
ಕೃತಿಕಾ ಕಮ್ರಾ ಮದುವೆ ಆಮಂತ್ರಣ (Photo: Special Arrangement)

"ದಿ ಪಾರ್ಟಿ, ಆಫ್ಟರ್" ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಆಚರಣೆಯೀಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಾರ್ಟಿ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆಯ ಬದಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಡರಾತ್ರಿಯ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಚರಣೆ ಹಿಂದಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಆತ್ಮಿಯರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕ್ಷಣ ಕಳೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಮುಂಬೈನ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಜಾಝ್ ನೈಟ್​​ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸ್ಪೀಕ್‌ಈಸಿ ಬಾರ್‌ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಅತಿಥಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಆಗಮಿಸಲು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ/ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಳೆಯಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ವೈಟ್ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರವು ಈ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಕೃತಿಕಾ ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹವು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಥೆಂಟಿಕ್​ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಜೋಡಿಯ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳು ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಜೋಡಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಬದಲಾಗಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್‌ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಥೀಮ್​ ಅನ್ನು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೀರ್​​ ಖಾನ್​ ನಟನೆಯ 'ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್' ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ OTTಗೆ ಎಂಟ್ರಿ

ಗೌರವ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಸೈನಿಂಗ್​​ ಸೆರಮನಿ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ ನಿಕಟ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೃತಿಕಾ ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ಈವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೃತಿಕಾ ತಮ್ಮ ವೆಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್​ಫಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ಸ್​ನ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ, ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್

ಕೃತಿಕಾ ಕಮ್ರಾ ಕಿತನಿ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಹೈ, ಕುಚ್ ತೋ ಲೋಗ್ ಕಹೆಂಗೆ ಮತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್​​ನಂತಹ ಟಿವಿ ಶೋಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಡ್, ತಾಂಡವ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೈ ಮೇರಿ ಜಾನ್‌ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾ, ಓಟಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​​ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ.

