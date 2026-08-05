ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟಿ
ನಟ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಇಂಗಿತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 5, 2026 at 5:00 PM IST
ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ '1: ನೆನೊಕ್ಕಡಿನೆ' (1: Nenokkadine) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ತಾರೆಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಕೃತಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೃತಿ ಸನೋನ್, "ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ('1: ನೆನೊಕ್ಕಡಿನೆ') ನನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ. ಆ ಚಿತ್ರದ ನೆನಪು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ'' ಎಂದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಟನೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೊಸಬಳಾಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೃತಿ ಸನೋನ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ತೆಲುಗು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ 'ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 1: ನೆನೊಕ್ಕಡಿನೆ' ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ, ಕೃತಿ ಅವರನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ನಟನಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಕೃತಿ ತೇರಿ ಬಾತೋ ಮೇ ಐಸಾ ಉಲ್ಜಾ ಜಿಯಾ, ಕ್ರ್ಯೂ, ದೋ ಪಟ್ಟಿ, ತೇರೆ ಇಷ್ಕ್ ಮೈನ್ ಮತ್ತು ಕಾಕ್ಟೇಲ್ 2ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿನಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮಿಮಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಪುನರ್ಮಿಲನವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 1: ನೆನೊಕ್ಕಡಿನೆ ನಂತರ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಕಾರಣ.
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ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೃತಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಮಿಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ.
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ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ನಟರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಾರೆಯರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಎರಡನೇ ಸಹಯೋಗವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ.