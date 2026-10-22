ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ 'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರೆದುರು ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್
ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪದ ಬಳಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ 'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೈದಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 11:11 AM IST
'ಕೊರಗಜ್ಜ'. ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ. ಕಾಂತಾರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ!.
ಹೌದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 3D ಚಲನಚಿತ್ರವಾದ 'ಕೊರಗಜ್ಜ'ನ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಬಂದು, ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪದ ಬಳಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿತು.
ಕ್ರಿ.ಶ.1610ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮೈಸೂರು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯ 416 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದರ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ "ಕೊರಗಜ್ಜ" ಚಿತ್ರತಂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೊಂದು ಅಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತುಳುನಾಡು ಬಹಳ ಸಂತಸದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಸುಮಾರು 52-53 ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗಳ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಅಂಬಾರಿ ಸಮೀಪವೇ ಸಾಗಿಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪದ ಬಳಿ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ಹಾಲಿವುಡ್-ಬಾಲಿವುಡ್-ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕಲಾವಿದರಾದ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ, ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಭವ್ಯ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಪಲ್ಯ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ-ಎಡಿಟರ್ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಪಟು ಯುಟಿ ಝುಲ್ಫಿಕರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗೈದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಇನ್ನೇನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಂತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಅನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಒಡೆತನದ ವಿಸ್ಮಯ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ನ ವಿಶೇಷ ಸೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಖ್ಯಾತ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮನೋಜ್ ಪಿಳ್ಳೈ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ನೀರೊಳಗಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರು ಸರಿ-ಸಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರವನ್ನು 2ಡಿ ಜೊತೆ 3ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಪಲ್ಯ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿತು. ಚಿತ್ರವನ್ನು 3Dಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ ಮುಂದೂಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಕೊಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ 3ಡಿ ಕೆಲಸ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.
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