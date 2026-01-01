'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್: ದೈವಾರಾಧನೆ ಕುರಿತ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಥ್
'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಜೋರಾಗೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 1, 2026 at 4:39 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕುರಿತಾದ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' 2025ರಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು, 2026ರಲ್ಲಿ ದೈವ 'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಲಿಡೇ ಇನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಎಫ್ಎಮ್ 92.7 ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ "ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್" ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹರಿಬಿಡಲಾಯಿತು.
ಪಾಪ್ ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಾಯಕಿ ಶರೋನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಭವ್ಯ, ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.
ಚಿತ್ರದ ಅಫೀಷಿಯಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರುವ 92.7 ಬಿಗ್ ಎಫ್ಎಮ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿರುವುದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಜೆಗಳ ಸಮೇತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ನಂತರ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆರ್ ಜೆ ವಿಕ್ಕಿ, ಆರ್ ಜೆ ದುಶ್ಯಂತ್, ಆರ್ ಜೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಮೇತ ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಎಮ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ತಂದರು.
ವರ್ಷಾರಂಭದ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್ ಹಾಡಿರುವ ''ಗಾಳಿ ಗಂಧ ..." ಹಾಡು ಮೂಡಿಬಂತು. ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಗೋಪಿ ಸುಂದರ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ಎಐ ಸ್ಪರ್ಶ ಇದ್ದು, ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಷುವಲ್ಸ್ ಎಂದು ಶರೋನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಮೇತ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು.
ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಭವ್ಯ ಅವರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ: "ಮಹಿಷಾಸುರ" ಯಕ್ಷಗಾನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಷನ ತಾಯಿ ಮಾಲಿನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಭವ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಜಯದೇವ್ ಮತ್ತು ತಂಡ "ಮಹಿಷಾಸುರ" ಯಕ್ಷಗಾನದ ತುಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಾದ ರಮೇಶ್ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಾ ಭಟ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಸಮಾರಂಭದ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಆರ್ಜೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಇಪಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿದರು.