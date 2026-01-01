ETV Bharat / entertainment

'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್: ದೈವಾರಾಧನೆ ಕುರಿತ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಥ್

'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಜೋರಾಗೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

'Koragajja' Film team
'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 1, 2026 at 4:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕುರಿತಾದ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' 2025ರಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು, 2026ರಲ್ಲಿ ದೈವ 'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ಹಾಲಿಡೇ ಇನ್​ನಲ್ಲಿ‌‌ ನಡೆದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಎಫ್​ಎಮ್ 92.7 ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​​ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳಲ್ಲಿ "ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್" ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹರಿಬಿಡಲಾಯಿತು.

ಪಾಪ್ ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಾಯಕಿ ಶರೋನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಭವ್ಯ, ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸೇರಿ ಮೊದಲಾದ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.

ಚಿತ್ರದ ಅಫೀಷಿಯಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್​ನರ್​ ಆಗಿರುವ 92.7 ಬಿಗ್ ಎಫ್​ಎಮ್​ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್​ನರ್ಸ್ ಆಗಿರುವುದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಆರ್​ಜೆಗಳ ಸಮೇತ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ನಂತರ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆರ್ ಜೆ ವಿಕ್ಕಿ, ಆರ್ ಜೆ ದುಶ್ಯಂತ್, ಆರ್ ಜೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಮೇತ ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಎಮ್​​ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ತಂದರು.

'Koragajja' Film team
'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ವರ್ಷಾರಂಭದ ಕೌಂಟ್​ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್ ಹಾಡಿರುವ ''ಗಾಳಿ ಗಂಧ ..." ಹಾಡು ಮೂಡಿಬಂತು. ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಗೋಪಿ ಸುಂದರ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಕಂಪೋಸಿಷನ್​ಗೆ ಎಐ ಸ್ಪರ್ಶ ಇದ್ದು, ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಷುವಲ್ಸ್ ಎಂದು ಶರೋನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಮೇತ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು.

'Koragajja' Film team
'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಭೇಟಿ: 100ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು?

ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಭವ್ಯ ಅವರಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ: "ಮಹಿಷಾಸುರ" ಯಕ್ಷಗಾನ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಷನ ತಾಯಿ ಮಾಲಿನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಭವ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಜಯದೇವ್ ಮತ್ತು ತಂಡ "ಮಹಿಷಾಸುರ" ಯಕ್ಷಗಾನದ ತುಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.

'Koragajja' Film team
'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ To ದಿ ರಾಜಾಸಾಬ್​, ಜನ ನಾಯಗನ್​: ಈ ವರ್ಷ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್

ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಾದ ರಮೇಶ್ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಾ ಭಟ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಸಮಾರಂಭದ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಆರ್​ಜೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಇಪಿ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿದರು.

TAGGED:

ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾ
ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಪಲ್ಯ
KORAGAJJA MOVIE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.