'ಕೊರಗಜ್ಜನ ನೈಜ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಆ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ': ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್
ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ 'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಚಿತ್ರದ ವಿವರ, ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
Published : February 20, 2026 at 3:59 PM IST
'ಕಾಂತಾರ' ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿಪತಾಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯೇ ನಾಯಕ. ಕರುನಾಡಿನ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ದೈವಾರಾಧನೆ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಎರಡನೇ ಭಾಗವೂ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ.
ಅದರಂತೆ, ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಲ್ಪಡುವ 'ಕೊರಗಜ್ಜ' ದೈವದ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊಸ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯನ್ ಚಿತ್ರವು ಅದೇ ಕಾಂತಾರ ಸಾಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ (Sudhir Attavar) ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಕೊರಗಜ್ಜ' ದೈವದ ನೈಜ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಿದೆ. ಗೂಂಡಾಗಳ ದಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
1. ಕೊರಗಜ್ಜ ಎಂದರೇನು?
''ತೆಯ್ಯಂ ಎಂಬ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೊರಗಜ್ಜ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲೆ ಅಥವಾ ದೈವಿಕ ಕಲೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ-ಕೇರಳ ಗಡಿಭಾಗ, ಅಂದರೆ ತುಳುನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ದೈಚಿಕ ನಂಬಿಕೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಭಯವಾಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ, ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರ ನಡುವೆ, ಕೇವಲ ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುವ ಜೋರಾದ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡೋದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಗಿಂತ ಭಯವೇ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.''
2. ಕೊರಗಜ್ಜ ಕೇರಳದ ತೆಯ್ಯಂಗಿಂತ ಭಿನ್ನವೇ?
''ಕೊರಗಜ್ಜನ ದರ್ಶನವು ತೆಯ್ಯಂ ಮತ್ತು ಭೂತಕೋಲಗಿಂತ ಭಿನ್ನ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಶಿಷ್ಟ, ವಿಭಿನ್ನ. ತೆಯ್ಯಂ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ದೇವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸನ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಮುದಾಯವಿದು. ಈ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ನಲಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಮುದಾಯವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತೆಯ್ಯಂ ಅನ್ನು ಮನ್ನನ್, ಮಲಯನ್, ವೇಲನ್ ಮತ್ತು ಪರವ ಸಮುದಾಯಗಳ ಜನರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂಲದ ಭೂತಕೋಲ ಎಂಬ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಪರವ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.''
''ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ಶುರುಮಾಡಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟ. ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ನೈಜ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ.''
3. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಯಾರು? ತನಿಯ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೂರು ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವೇನು?
''ಕೊರಗಜ್ಜ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಜ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಅಜ್ಜ ಅಥವಾ ತಾತ. ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ಪದದ ಅರ್ಥ ಅಜ್ಜ. ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ತನಿಯ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಯುವಕ ಸುಮಾರು 23-24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಬದುಕಿದ್ದ. ತನಿಯನ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರು ಕೊರಗ. ಆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗುಂಪು ಇನ್ನೂ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತನಿಯ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಪ್ಪ ಒಂದೇ ಅವಧಿಯ ವಿಷಯಗಳು. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ಹರಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಎರಡೂ ದೈವಗಳಿಗೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇಂದಿಯನ್ನು ಪಾನೀಯವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.''
4. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೇನು?
''ಕೊರಗರು ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಗುಂಪು. ಸಮಾಜ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆ ಜನರ ಗುಂಪು ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರವಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ, ಆ ಜನರ ಗುಂಪಿಗೆ ತೋರಿದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ, ಬಹುಶಃ ಯಾರೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕೊರಗ ಗುಂಪಿನ ಬಿಭಾಸಿಕ ಎಂಬ ರಾಜ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ. ಬಿಭಾಸಿಕ ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಬಲ ರಾಜ ಮಯೂರ ವರ್ಮನನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಡಿ ಬಿಭಾಸಿಕನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದಾಗ, ಕೊರಗ ಗುಂಪಿನ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಅವರು ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಸೇರಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಂಪಿನ ಜನರು ಕೊರಗ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ, ಆ ಗುಂಪಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಇತರರ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಯೂರ ವರ್ಮನ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.''
''ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಕೊರಗಜ್ಜ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಲ್ಪಡುವ ದೈವ. ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರು ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಖರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಕೆಟ್ಟ ಕಥೆಗಳು ಸಹ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಅಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಕಥೆಗಳು, ಅಂತೆಕಂತೆಗಳು ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ನೋಯಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಚಿತ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜನನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.''
''ನಾನು ಇತರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ನಾನು ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಕೊರಗಜ್ಜನ ನೈಜ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೆಲವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದರು.''
''ಆದರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ (ಆ ಸಮಯದಾಯ) ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ರಾತ್ರಿ, ಅವರು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದೊಂದಿಗೆ ದೈವದ ನೈಜ ಕಥೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವರಿಂದ ಕಲಿತ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪುನಃ ಬರೆದೆ. ನಾನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ತಡವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.''
5. ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತದೆಯೇ?
''ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇದು ಆ ಚಿತ್ರದಂತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಅಥವಾ ಹರಡುವ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಥೆಗೂ ಈ ನೈಜ ಕಥೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ನಾನು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ತುಳುನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರು, ದೈವದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಮಡಿ ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಚಿತ್ರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಮಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಮಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತವಲ್ಲ.''
6. ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬಲಾಗದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ?
"ಮಲೆಯಾಳಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಾರಂ ಗೆಡಿಕ್ತಿ ಅಪ್ಪೂಟನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಲಯಾಳಿಗರು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀ-ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಚಿತ್ರತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಶ್ರುತಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಹೋಯ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಶ್ರುತಿಯವರ ಉತ್ತರ ನಮಗೆ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಥೆಯನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸಿದರು. ನನಗದು ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮಗದು ಆಘಾತವಾಯಿತು. ನಾನು ಶ್ರುತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬರೆದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೋಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು."
''ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಬರೆದ ಕಥೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೂ ಕೊರಗ ಜನರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಿಜವಾದ ಕಥೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ. ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಕಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆಯವರು ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಹುದು? ನಂತರ, ನಾನು ಶ್ರುತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ನಾನು ಕೇಳಿದ ಕಥೆ ಇದುವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು? ಇಂದಿಗೂ ನಮಗಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ.''
7. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿತ್ತಾ?
''ಗೂಂಡಾಗಳು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಒಮ್ಮೆ, ನಾವು ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಣೇಶಾಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪೇಟ ಮತ್ತು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಜನರ ಗುಂಪು ಸೆಟ್ಗೆ ನುಗ್ಗಿತು. ನಾನು ಮಾನಿಟರ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದಾಗ, ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಜನರ ಗುಂಪೊಂದು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅವರು ಗೂಂಡಾಗಳು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ನಂತರ ಅರಿವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸೆಟ್ ಅವರ ದಾಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿಹೋಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು 3 ಬಾರಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷವೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.''
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್: "ಈಟಿವಿ ಮತ್ತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಾನು ಉಷಾ ಕಿರಣ್ ಮೂವೀಸ್ನಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಗಮ್ಯಮ್ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾನು ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಗೀತರಚನೆಕಾರನಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಿಂದ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರಿಂದ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅದೃಷ್ಟ ನನಗಿತ್ತು. ಆ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದವು. ನಾನು ಉಷಾ ಕಿರಣ್ ಮೂವೀಸ್ನಿಂದ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್, ತಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವ ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
8. ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರದ ಗುಳಿಗ ಹಾಡಿನಿಂದ ದೈವ ಕ್ರೋಧಗೊಂಡಿರಬಹುದೇ?; ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಟ್ಟಾಗ ಬಂದ ಉತ್ತರವೇನು?
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಿನೆಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಕಬೀರ್ ಬೇಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆಯರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಮತ್ತು ಪವನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಬಿಬಿನ್ ದೇವ್ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್, ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜಿತ್ ಜೋಶ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ, ಲಿಜು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಡಿ ಐ ಕಲರಿಂಗ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.
