ETV Bharat / entertainment

'ಕೊರಗಜ್ಜನೇ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್': ಕೋಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ, ಭವ್ಯ ಸೇರಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು

'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದೆ.

Koragajja film team in Koragajja Kola
ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 13, 2025 at 12:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

'ಕೊರಗಜ್ಜ'. ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಲಾವಿದರೂ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್​​​ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಝಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ "ಕೊರಗಜ್ಜ" ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಒಟ್ಟು 31 ಹಾಡುಗಳ ರೈಟ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ತಾವು ಯಾರಿಗೆ ಆಡಿಯೋ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಝಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​​ನ ಎರಡು ಕಟೌಟ್​ಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ‌ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ (Video: ETV Bharat)

ಯಕ್ಷಗಾನದ "ಥೀಮ್"ನಿಂದ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ "ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್"ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಹಾಡು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ "ಕೊರಗಜ್ಜ" ಚಿತ್ರದ "ಗಾಳಿ ಗಂಧ" ಹಾಡು ನೆರೆದಿರುವವರನ್ನು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಗಿ ಬಂದ "ಗುಳಿಗಾ ಗುಳಿಗಾ ಗುಳಿಗಾ, ಘೋರ ಗುಳಿಗಾ" ಹಾಡು ಮತ್ತು ಅದರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿತು. ಗೋಪಿ ಸುಂದರ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗುಳಿಗ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಹಾಲಿವುಡ್-ಬಾಲಿವುಡ್‍-ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಟ ಮತ್ತು ಡಾನ್ಸರ್ ಸಂದೀಪ್ ಸೋಪಾರ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆವೇಶ ಬಂದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

Koragajja film team in Koragajja Kola
ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್, ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಮೂಲ ಶಮನಿಸಂ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಸೈಬೀರಿಯಾ ದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಶಮನಿಸಂ, ಕರಾವಳಿಯ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸೆಮಿ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸೆಮಿನೋಯ್ಡ್ಸ್ ಜನಾಂಗದವರು ಆವೇಶಗೊಂಡು, ಮಖಕ್ಕೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅಣಿ (ದೊಡ್ಡ ಕಿರೀಟ) ಧರಿಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂತ-ಭವಿಷ್ಯಗಳ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಭೂತಕೋಲ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ತೈಯಂ ವಿಕಸನ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ‌ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.

Koragajja film team in Koragajja Kola
ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ನಟಿ ಭವ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವ. ನಮ್ಮ‌ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಿರ್ಮಾಪಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ 3ಡಿ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಲ್ವಾ?': ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪುತ್ರ ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್​ ಸಿಡಿಮಿಡಿ

ನಂದಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿರುವ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಾದ ಶ್ರುತಿ, ಭವ್ಯ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಂದೀಪ್ ಸೋಪಾರ್ಕರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ, ನಟ ಜೈ ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೆ ಕೋಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.

Koragajja film team in Koragajja Kola
ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೈಗೆ ಸಿಹಿಮುತ್ತಿಟ್ಟ ವಿಜಯ್​​​: ಮದುವೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್​​ ಅಂದ್ರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​​

ಸಕ್ಸಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಾಪಲ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ 'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಸಿನಿಮಾ ಶೀಘ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.

TAGGED:

KANNADA KORAGAJJA MOVIE
ಕೊರಗಜ್ಜ ಕೋಲ
ಕನ್ನಡ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾ
KORAGAJJA KOLA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನ.15ಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಮಹೇಶ್​​ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ

'ನಾವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ': ವದಂತಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

100 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್​, 70 ಕಿ.ಮೀ ಟಾಪ್​ ಸ್ಪೀಡ್​! ಹೀರೋದ ವಿಡಾ ಇವೂಟರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗಡ್ಕರಿ

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್​ ಕೃಷ್ಣರ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಿಯಲ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ 'ಬ್ರ್ಯಾಟ್' ಯಾರೆಂದ ಉಪೇಂದ್ರ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.