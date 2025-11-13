'ಕೊರಗಜ್ಜನೇ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್': ಕೋಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ, ಭವ್ಯ ಸೇರಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು
'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2025 at 12:26 PM IST
'ಕೊರಗಜ್ಜ'. ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ. ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಲಾವಿದರೂ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಝಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ "ಕೊರಗಜ್ಜ" ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಒಟ್ಟು 31 ಹಾಡುಗಳ ರೈಟ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈವರೆಗೂ ತಾವು ಯಾರಿಗೆ ಆಡಿಯೋ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಝಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಎರಡು ಕಟೌಟ್ಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಯಕ್ಷಗಾನದ "ಥೀಮ್"ನಿಂದ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭವ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ "ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್"ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಹಾಡು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ "ಕೊರಗಜ್ಜ" ಚಿತ್ರದ "ಗಾಳಿ ಗಂಧ" ಹಾಡು ನೆರೆದಿರುವವರನ್ನು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಗಿ ಬಂದ "ಗುಳಿಗಾ ಗುಳಿಗಾ ಗುಳಿಗಾ, ಘೋರ ಗುಳಿಗಾ" ಹಾಡು ಮತ್ತು ಅದರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿತು. ಗೋಪಿ ಸುಂದರ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಗುಳಿಗ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಹಾಲಿವುಡ್-ಬಾಲಿವುಡ್-ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಟ ಮತ್ತು ಡಾನ್ಸರ್ ಸಂದೀಪ್ ಸೋಪಾರ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆವೇಶ ಬಂದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್, ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಮೂಲ ಶಮನಿಸಂ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಸೈಬೀರಿಯಾ ದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಶಮನಿಸಂ, ಕರಾವಳಿಯ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸೆಮಿ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸೆಮಿನೋಯ್ಡ್ಸ್ ಜನಾಂಗದವರು ಆವೇಶಗೊಂಡು, ಮಖಕ್ಕೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅಣಿ (ದೊಡ್ಡ ಕಿರೀಟ) ಧರಿಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂತ-ಭವಿಷ್ಯಗಳ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಭೂತಕೋಲ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ತೈಯಂ ವಿಕಸನ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.
ನಟಿ ಭವ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿರ್ಮಾಪಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ 3ಡಿ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಂದಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿರುವ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಾದ ಶ್ರುತಿ, ಭವ್ಯ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಂದೀಪ್ ಸೋಪಾರ್ಕರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ, ನಟ ಜೈ ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೆ ಕೋಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.
ಸಕ್ಸಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಾಪಲ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ 'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಸಿನಿಮಾ ಶೀಘ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.