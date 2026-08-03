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ಸೆನ್ಸಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದ ಕೋಮಲ್ ನಟನೆಯ 'ರೋಲೆಕ್ಸ್': ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷರಿಗೆ ದರ್ಶನ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 'ರೋಲೆಕ್ಸ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಯು/ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

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'ರೋಲೆಕ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯು/ಎ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 3, 2026 at 9:57 AM IST

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ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಮ್ಯಾನರಿಸಂನಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ನಟ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ರೋಲೆಕ್ಸ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಪೊಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್​​ನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡವೀಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 'ಯು/ಎ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

'ರೋಲೆಕ್ಸ್' ಹೆಸರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಮಿಳಿನ ವಿಕ್ರಮ್‌ ಸಿನಿಮಾ‌ ನೆನಪಾಗೋದು ಸಹಜ. ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅಭಿನಯದ ವಿಕ್ರಮ್‌ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಸೂರ್ಯ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಪವರ್​ಫುಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್​ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Komal kumar, Sonal Monteiro
ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸೋನಾಲ್ ಮೊಂತೆರೊ (ETV Bharat)

ನೋಡುಗರಿಗೆ ಇದೊಂದು ನಗೆಯ ಹಬ್ಬ: ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಮಿಡಿ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನೆಯೇ ಪ್ರಧಾನ.‌ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಇದೊಂದು ನಗೆಯ ಹಬ್ಬ. ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್​​ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಅನುಭವ.

ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸೋನಾಲ್ ಮೊಂತೆರೊ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥಾಹಂದರ: ಕೋಮಲ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸೋನಾಲ್ ಮೊಂತೆರೊ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಂಡ್ಯ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಮಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಥಾಹಂದರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ಬರಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Vinod Prabhakar
ಮರಿ ಟೈಗರ್ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ (ETV Bharat)

ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಿ ಟೈಗರ್ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್: ಕೋಮಲ್ ಈ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ವಿನೋದ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್, ಅರುಣ ಬಾಲರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಲೆಕ್ಸ್ ತಂಡದ​ ಕುರಿತು... ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಾಡುಗಳಿದ್ದು, ಜೆಸ್ಸಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ.ವಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಕವಿರಾಜ್, ರಾಜೇಶ್ ವರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಕಿನ್ನಾಳ್ ರಾಜ್ ಗೀತೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ರಾಕೇಶ್ ಸಿ.ತಿಲಕ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಅರವಿಂದ್ ರಾಜ್ ಸಂಕಲನ, ಯೋಗಾನಂದ್ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಕಲೈ, ಮುರಳಿ ಅವರ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶ‌‌ನವಿರುವ ರೋಲೇಕ್ಸ್‌ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಯೆಟೀವ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ರಾಜೇಶ್ ವರ್ಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Komal kumar
ಹಾಸ್ಯನಟ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾನಿ ನಟನೆಯ 'ದಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್' ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಅಂಬಟಿ ಮಧು ಮೋಹನಕೃಷ್ಣ, ಮಧು ಫಿಲಂ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿರುವ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್​​ಮೆಂಟ್​ಗಾಗಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಮೋಶನ್​ ಶುರು ಮಾಡಲಿದೆ ಚಿತ್ರತಂಡ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್​: ಈ ದಿನಾಂಕ ಯಶ್​​ಗೆ ಸಖತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್​​; ಗ್ಯಾಂಗ್​ಸ್ಟರ್ ಲುಕ್​ ನೋಡಿ

ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ನಟನೆಗೆ ಮರಳಿರುವ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಟನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​​ಗಳಿದ್ದು, 'ರೋಲೆಕ್ಸ್' ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.

TAGGED:

ಕನ್ನಡ ರೋಲೆಕ್ಸ್​ ಸಿನಿಮಾ
ಕೋಮಲ್​ ಕುಮಾರ್
ಸೋನಾಲ್ ಮೊಂತೆರೊ
SONAL MONTEIRO
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