'ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್' ಆಗಿ ಕೇಳಿ 'ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಂ' ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಟ ಕೋಮಲ್
ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್' ಸಿನಿಮಾದ 'ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಂ' ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2026 at 2:55 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೀಗ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ 'ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್'. ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸೋನಾಲ್ ಮೊಂತೆರೊ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ 'ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಂ' ಎಂಬ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಆರಂಭದಿಂದಲೂ 'ರೋಲೆಕ್ಸ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾವೀಗ 'ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಚಾರ ಸಾಗಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಂ' ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಹಾಡು ಕೇಳುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಎ2 ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಗೀತೆಗೆ ಕವಿರಾಜ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಜೆಸ್ಸಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಹಾವಭಾವ ಹಾಗೂ ಸೋನಾಲ್ ಮೊಂತೆರೊ ಅವರ ಗಂಭೀರ ಅಭಿನಯ ಹಾಡಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ 'ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಂ' ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಆರಂಭದಿಂದಲೂ 'ರೋಲೆಕ್ಸ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ 'ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್' ಎಂದು ತನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಹೊಸ ಹಾಡಿನ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೊಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಾಯಕ ನಟ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್, ''ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟಾಗ, ಯಾವುದಾದರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದರ ಹೆಸರಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಅಡಿ ಬರಹವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೂ, ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಂಡ್ಯ ಅವರು ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು 'ರೋಲೆಕ್ಸ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೌಂಡ್ ಆಗಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾವೀಗ ರಿಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಸಮಯವಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗುವ ಭರವಸೆಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಿಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಮಧು ಫಿಲಂ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ಅಂಬಟಿ ಮಧು ಮೋಹನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಂಡ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜೆಸ್ಸಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂದು (ಕೆಜಿಎಫ್) ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ರಾಕೇಶ್ ಸಿ ತಿಲಕ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರವಿಂದ್ ರಾಜ್ ಸಂಕಲನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ರಾಜೇಶ್ ವರ್ಮಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರ ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
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