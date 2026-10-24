ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿನಿಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭ, 180+ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಹೇಗಿದೆ ರಿಷಬ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ? ರಾಘು ರಾಮನಕೊಪ್ಪ ಸಂದರ್ಶನ
'ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ'ಯಿಂದ ನಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ನಟ ರಾಘು ರಾಮನಕೊಪ್ಪ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2026 at 1:45 PM IST
ರಂಗಭೂಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ಕಲಾವಿದರ ಪೈಕಿ ರಾಘು ರಾಮನಕೊಪ್ಪ ಕೂಡಾ ಒಬ್ಬರು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ರಾಘು ರಾಮನಕೊಪ್ಪ ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ, ಕಥೆಯೊಂದು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಬಂದು ಈವರೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ರಾಘು ರಾಮನಕೊಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮುನ್ನ ಎಷ್ಟು ಆಫರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದವು? ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲದೇ ಇತರೆ ಸೈಡ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಗಳೇನು? ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆಯೇ? ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ಕನಸಿದೆ? ಸದ್ಯ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ್ಯಾವುವು? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ?
''ಮೂಲತಃ ನಾನು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ. 1990-92ರಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿ ಪಯಣ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಕಲ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರ ಅಂತರಂಗ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಾರಂತರ ಚಿತ್ತಾರ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ರಂಗಭೂಮಿ ತಂಡಗಳ ಜೊತೆ ನಾಟಕ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಜರ್ನಿ ಸಂದರ್ಭ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಆದ್ರೆ, ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಉದ್ಯಮವಿತ್ತು. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಈಗಲೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಷ್ಟ ಬರಬಹುದು, ಆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದೆಂದನಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದು ಬೇಡವೆಂದು ಕೇವಲ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸರಿ-ಸುಮಾರು 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ, ಒಂದು ದಿನ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಓದಿದ್ದು ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆಡಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಟ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವರು ನನಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅವರ ಜೊತೆ ಹಲವಾರು ನಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತಾ ನೇರವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು. ಬಳಿಕ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದೆ. ಹೀಗೆ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾದೆ. ಹಾಸನ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆವು'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಪಯಣ ಆರಂಭವಾದುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ನಟ ರಾಘು ರಾಮನಕೊಪ್ಪ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಂತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪೋಷಕ ತಾರೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರ. ಸದ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಹೇಗಿದೆ?
''ನನಗೆ ನನ್ನ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತಾ 3-4 ಜನ ಇದ್ರು. ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿನ್ನ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಕಡೆಯ ಫೋಕಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ಅವಧಿ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಜರ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು. 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿವೆ. ಅವಕಾಶಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಸೋಲುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕೂಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ. ನಮಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋತರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ'' ಎಂದು ಕೃತಘ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದ ನುಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೀಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡುತ್ತದೆ?
''ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ. ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ ನಂತರ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗ ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಿದೆ. ಇನ್ನೂ, ಕೋಮಲ್ ಸರ್, ಜಗ್ಗೇಶ್ ಸರ್.... ರಕ್ಷಿತ್, ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಹಾಗೇ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಸೇಟ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದಷ್ಟು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗೊಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ'' ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ರಾಮನಕೊಪ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ?
''ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಘು ರಾಮನಕೊಪ್ಪ. ಆದ್ರೆ, ಜನ ರಘು ಅಂತಾ ಕರೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ರಾಘು ಎಂದು ಇಟ್ಟರು. ಇನ್ನೂ, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮರಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಊರಿದೆ. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹೆಸರು ರಾಮನಕೊಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ವ್ಯವಸಾಯವಿದೆ. ಕಮ್ಮರಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ರಾಮನಕೊಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ರಾಘು ರಾಮನಕೊಪ್ಪ ಅಂತಾ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡೆ. ನಮ್ಮೂರನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಮನಕೊಪ್ಪ ಎಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗೀತ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ? ಕೋಮಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?
''ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಓರ್ವ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟಾರ್. ಓರ್ವ ನಟನಿಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ತುಂಬಾನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗಿದು ನನ್ನ ಐದನೇ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಮೋ ಭೂತಾತ್ಮ, ಕೋಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಸಂಗೀತ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ತೆನಾಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಕೋಮಲ್ ಸರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಟನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಎಂದನಿಸುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಷ್ಟೇ. ಪ್ರತೀ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಟ್ಟಣ್ಣ ಗುಟ್ಟಣ್ಣ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇವೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೀನಾಸಂ ಕಲಾವಿದರು. ನಾವಿಬ್ಬರು ಕೋಮಲ್ ಸರ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿದೆ'' ಅಂತಾರೆ ರಾಘು ರಾಮನಕೊಪ್ಪ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈಗಲೂ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
''ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡಾ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ನಾವು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವುದು ಕಷ್ಟ! ಅದನ್ನೊಂದನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ - ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯಮವೋ ಅಥವಾ ಏನಾದರು ಸಣ್ಣ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಂತಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಅಪ್ ಇರಲಿ. ತೆರೆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ತೆರೆಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀನಿ'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನರು ಗುರುತಿಸುವ ರೀತಿ ಹೇಗಿದೆ?
''ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಶುರುವಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇವರು ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಾ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ಜನ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂತದ್ದು, ಗುರುತು ಹಿಡಿಯುವಂತದ್ದು.... ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದ ಮೊದಲ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಈ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತುಂಬಾನೆ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಾತುಗಳು, ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳು, ಅಭಿನಯವೇ ಕಾರಣ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜರ್ನಿ ಸಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ಲವೇ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ?'' ಅಂತಾರೆ ರಾಘು ರಾಮನಕೊಪ್ಪ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೀಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್. ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಅವರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿದೆ?
''ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದೇ ಮೊದಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೀಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್. ಇಡೀ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಓರ್ವ ನಟನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ಥ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಟ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದು ಹೇಗಿದ್ರೋ ಇಂದೂ ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿದರು. ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂತ ದಿನಗಳಿಲ್ಲ. ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೆವೋ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ತರಹದ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಜೊತೆ ನಾವು ಬೆಳೆದೆವಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ'' ಎಂದು ಬಹಳ ಸಂತಸದಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಯಕಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೂಡಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್. ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟ ಹೇಗಿದೆ?
''ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಳಿಕ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ರು. ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆನಂತರ ಅವರು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಹೊರಟಾಗ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸಿಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಕನಸು ಅಥವಾ ಗುರಿ ಇದೆಯಾ?
''ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ಸ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಷ್ಟ. ಅದು ವಿಲನ್ ಅಂತಾನೇ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಹುಚ್ಚನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಸ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸದ್ಯ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?
''ಗಣೇಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹೊಸಬರ ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆ ಸಿನಿಮಾವಿದೆ. ಆ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಕೇಸರಿಸುತ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚೈತ್ರಾ ಆಚಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲೈಲಾಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿವೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿಯನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಟನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿಯಿದೆ?
''ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು? ಆ ದೇವರು ಇನ್ನೇನೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಒಂದು ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5 ದಿನ ಕೆಲಸ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ 10-15 ದಿನ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳು 30 ದಿನವೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂತಾ ಹೇಳೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಆರ್ಶೀವಾದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ'' ಅಂತಾರೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೋಷಕ ನಟ ರಾಘು ರಾಮನಕೊಪ್ಪ.
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