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ಥಿಯೇಟರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅಭಿನಯದ ಜಾಕಿ 42 ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್

ನಾಳೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 'ಜಾಕಿ 42'ರ ಟ್ರೇಲರ್ ಕೂಡಾ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

Jackie 42 trailer will be released in theaters along with Toxic
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಕಿ 42 ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ (Film Posters/Film Team)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 25, 2026 at 11:05 AM IST

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ಟಾಕ್ಸಿಕ್.. ಟಾಕ್ಸಿಕ್.. ಟಾಕ್ಸಿಕ್... ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಈಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮಯ. ನಾಳೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅಭಿನಯದ ಜಾಕಿ 42 ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​ ಕೂಡಾ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ.

ಕನ್ನಡತಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ ಮಾತಾದ ಕಿರಣ್​ ರಾಜ್ ಅವರೀಗ​​ ಕಿರುತೆರೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಜಾಕಿ 42 ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಜಾಕಿ 42 ಕಥಾಹಂದರವೇನು? ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಠ ಸ್ಕ್ರೀಪ್ಲೇಯ ಚಿತ್ರವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ, ಸದ್ಯ ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಸಲುವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಿರಣ್​ ರಾಜ್​ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್​​ನಲ್ಲೇ ಜಾಕಿ 42 ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮನವಿಯಾಗಿದೆ.

ಚಿತ್ರತಂಡ ಕುರಿತು: ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೃತಿಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಯುಕ್ತಾ, ದೀಪಕ್ ರೈ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಾರಂತ್, ಚೇತನ್ ರೈ ಮಣಿ, ಮಧುಸೂಧನ್ ರಾವ್, ಗಿರೀಶ್ ಹೆಗಡೆ, ಅರುಣ್ ಆಚಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Jackie 42 trailer will be released in theaters along with Toxic
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಕಿ 42 ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ (Film Posters/Film Team)

ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಥಿಯೇಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್​ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ದೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್​​ ಸಿನಿಮಾದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್​ ಬುಕಿಂಗ್​ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಜಾಕಿ 42 ಟ್ರೇಲರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯೋದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೇಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ಜಾಕಿ 42' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗುರುತೇಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Jackie 42 trailer will be released in theaters along with Toxic
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಕಿ 42 ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ (Film Posters/Film Team)

ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗಿರೋ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನೂ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇನೆ ಇದ್ರೂ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ನೋಡೋ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ 42 ಚಿತ್ರದ ಸರ್​ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಕಾದಿದೆ.

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ಇನ್ನೂ ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಹುಭಾಷೆಯ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿಯರಾದ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್​ದಾಸ್ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್​ ಸಹ-ಬರಹಗಾರರು. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿ ವೆಂಕಟ್​​ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್​ ಮತ್ತು ಯಶ್​ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.

Jackie 42 trailer will be released in theaters along with Toxic
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಕಿ 42 ಟ್ರೇಲರ್ ರಿಲೀಸ್ (Film Posters/Film Team)

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ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಜಾಕಿ 42 ಟ್ರೇಲರ್
ಯಶ್​ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​ ಅಪ್ಡೇಟ್
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಜೊತೆ ಜಾಕಿ 42 ಟ್ರೇಲರ್
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