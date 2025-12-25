ಸುದೀಪ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟು 'ಮಾರ್ಕ್' ಕೊಟ್ರು?
ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 25, 2025 at 2:48 PM IST
ಕೊನೆಗೂ ಬಹುದಿನಗಳ ಕಾತರಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ 2025ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಮಾರ್ಕ್' ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಾರ್ಕ್' ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಮರ್ಷೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳವಳ್ಳಿ - Theatre mucchakhavre like every time 🥵🥵🥵#BlockbusterMark #MarkFDFS #MarkTheFilm pic.twitter.com/IAPWEDMr0h— Kiccha Sudeep Trends™ (@TheSudeepTrends) December 25, 2025
ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಥಿಯೇಟರ್ ಬಳಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, 'ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾರಣೆ ಬಹಳ ಜೋರಾಗೇ ಇದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ''ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಆಚರಿಸಿದಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯದ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಶೋಗಳು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಸೇರಿರುವ ಜನಸಾಗರದ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, 'ಕಿಚ್ಚನ ಅಡ್ಡ ಮೈಸೂರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಚ್ಚನ ಅಡ್ಡ ಮೈಸೂರು 🥵🔥🔥🔥🔥#BlockbusterMARK @KicchaSudeep #MarkTheFilm pic.twitter.com/j5yJkRCtec— Kiccha Sudeep Trends™ (@TheSudeepTrends) December 25, 2025
'ಎಂತಹ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್, ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಲೋಡಿಂಗ್', 'ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್', 'ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಕ್ರೇಜಿ', 'ಕಿಚ್ಚ ಬಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೆಂಕಿ' ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಕಾಕತಾಳೀಯವೋ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ 4 ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 3 ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಮಾರ್ಕ್ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರಮಂದಿರದತ್ತ ಆಗಮಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗರೋರ್ವರು, ಮಂಡ್ಯದ ಗುರುಶ್ರೀ ಥಿಯೇಟರ್ ಲುಕ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬಂತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
#MarkTheFilm ge hogi Mark Concert nadustavre 😂😂😂@KicchaSudeep #BlockbusterMARK pic.twitter.com/AQj1K1u0hz— Kiccha Sudeep Trends™ (@TheSudeepTrends) December 25, 2025
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮರ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ''ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೋರಿಂಗ್ ಸೀನ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಸೈಕೋ ಸೈಥಾನ್, ಮಸ್ತ್ಮಲೈಕಾ, ಕಾಳಿ ಸಾಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್. ಡ್ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಬಾಸ್?. ಕಾಮಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಶರಣು. 2025 ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೇವಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಸಮಧಾನಗೊಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೋರ್ವರು, ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನ ಉಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಿದೆ. ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಂತಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂತಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ 2 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವರ್ವೂ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೋ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಒಳ್ಳೆ ಖಳನಾಯಕ, ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಇಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ನೇಟಿವಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂವಿ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಮೂವಿ ನೋಡಲು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಮರ್ಷೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಅವ್ರ ಸ್ವಾಗ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್, ಬಿಜಿಎಂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ವಾಚೆಬಲ್ ಮೂವಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
View from Gurushree Theatre Mandya.— 𝔸𝕒𝕕𝕚 𝕊𝕦𝕕𝕖𝕖𝕡𝕚𝕒𝕟 (@AadiSudeepian) December 25, 2025
Offline footfalls are even more greater than the online bookings!🫡🫡🫡💥💥💥💥📈#MarkTheFilm #BlockbusterMARK pic.twitter.com/z3ww5OlrG1
ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.