ETV Bharat / entertainment

ಸುದೀಪ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟು 'ಮಾರ್ಕ್'​ ಕೊಟ್ರು?

ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಾರ್ಕ್'​ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ.

'Mark' movie release
ಸುದೀಪ್​ ನಟನೆಯ 'ಮಾರ್ಕ್​' ಬಿಡುಗಡೆ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 25, 2025 at 2:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕೊನೆಗೂ ಬಹುದಿನಗಳ ಕಾತರಕ್ಕೆ ಫುಲ್​ಸ್ಟಾಪ್​ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ 2025ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಮಾರ್ಕ್​' ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುದೀಪ್​ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಹೌಸ್​​ಫುಲ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಾರ್ಕ್'​ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​​ಫಾರ್ಮ್​ ಎಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಮರ್ಷೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕ್ಸ್​​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಥಿಯೇಟರ್​ ಬಳಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, 'ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್​​' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥಿಯೇಟರ್​ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾರಣೆ ಬಹಳ ಜೋರಾಗೇ ಇದೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ''ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಆಚರಿಸಿದಾಗ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ರಾಜ್ಯದ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಶೋಗಳು ಹೌಸ್​​ಫುಲ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಸೇರಿರುವ ಜನಸಾಗರದ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, 'ಕಿಚ್ಚನ ಅಡ್ಡ ಮೈಸೂರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಎಂತಹ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಸೆಕೆಂಡ್​ ಹಾಫ್​, ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಲೋಡಿಂಗ್​', 'ಇಂಟರ್​​ವಲ್ ಬ್ಲಾಕ್​ ಇಂಟೆನ್ಸ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್​ ಹಾಫ್​', 'ಫಸ್ಟ್​ ಹಾಫ್​ ಕ್ರೇಜಿ', 'ಕಿಚ್ಚ ಬಾಸ್​​ ಎಂಟ್ರಿ ಬೆಂಕಿ' ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ.

ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಕಾಕತಾಳೀಯವೋ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ 4 ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 3 ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಮಾರ್ಕ್​ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರಮಂದಿರದತ್ತ ಆಗಮಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗರೋರ್ವರು, ಮಂಡ್ಯದ ಗುರುಶ್ರೀ ಥಿಯೇಟರ್ ಲುಕ್​. ಆನ್​​​ಲೈನ್​ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬಂತೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕ್ರೇಜ್​ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮಾರ್ಕ್'​​ ಅಬ್ಬರ: 180+ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್; ಮೊದಲ ಶೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸುದೀಪ್​​ ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರಿ

ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮರ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ''ಒನ್​ ಮ್ಯಾನ್​ ಆರ್ಮಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೋರಿಂಗ್​ ಸೀನ್​ಗಳಿಲ್ಲ. ಸೈಕೋ ಸೈಥಾನ್​​, ಮಸ್ತ್​ಮಲೈಕಾ, ಕಾಳಿ ಸಾಂಗ್​ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್​​ ಸೂಪರ್​. ಡ್ಯಾನ್​ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದ್​ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಬಾಸ್?. ಕಾಮಿಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಶರಣು. 2025 ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬೆಸ್ಟ್​ ಮೂವಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಯಾರೂ ಟಚ್ ಮಾಡದ ಕಥೆ': ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ, ರಾಜ್​ ಶೆಟ್ರ '45'ಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ - ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರು

ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೇವಲ ಪಾಸಿಟಿವ್​ ರಿಯಾಕ್ಷನ್​ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಸಮಧಾನಗೊಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೋರ್ವರು, ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನ ಉಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಿದೆ. ಸೇಮ್​ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ ಸಿನಿಮಾದಂತಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​​ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಂತಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಜಯ್​ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್​ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ ಸಿನಿಮಾಗೆ 2 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವರ್ವೂ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದೋ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಡಬ್​ ಮಾಡಿದ ಫೀಲ್​ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಒಳ್ಳೆ ಖಳನಾಯಕ, ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಇಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಸುದೀಪ್​ ಸರ್​ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ನೇಟಿವಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂವಿ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್​ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಮೂವಿ ನೋಡಲು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್​ ವಿಮರ್ಷೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಸುದೀಪ್​ ಸರ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಅವ್ರ ಸ್ವಾಗ್​​, ಸ್ಟೈಲಿಶ್​ ಲುಕ್​, ಬಿಜಿಎಂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒನ್​ ಟೈಮ್​ ವಾಚೆಬಲ್​ ಮೂವಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಡಿಯೋ: ಮಂತ್ರಾಲಯ ಬಳಿಕ ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿ ಭೇಟಿ

ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಾರ್ಕ್'​ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​​​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

ಮಾರ್ಕ್​​ ಎಕ್ಸ್​ ವಿಮರ್ಷೆ
ಸುದೀಪ್​ ಮಾರ್ಕ್​ ಸಿನಿಮಾ
ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಮಾರ್ಕ್​​ ರಿವ್ಯೂ
ಮಾರ್ಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
MARK X REVIEWS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.