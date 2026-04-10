ETV Bharat / entertainment

ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು ಸುದೀಪ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದ, ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ ಹಾಡಿದ 'ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ' ಸಾಂಗ್

ಸರಿಗಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ ಚಾನಲ್​​​ನಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಹಾಡೂ ಕೂಡಾ ಇದಾಗಿದೆ.

'Masth Malaika' hit 50M+ Views
ದಾಖಲೆ ಬರೆದ 'ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ' (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 10, 2026 at 10:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುದೀಪ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಮಾರ್ಕ್' 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ನಟನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, 'ಮಾರ್ಕ್' ಕುರಿತಂತೆ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೌದು, ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ 'ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ' ಹಾಡು 50M+ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಗೀತೆಗೆ ಧ್ವನಿಯಾದವರು ಕಿಚ್ಚನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ.

ಹೌದು, ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಮೈಬಳುಕಿಸಿದ್ದ ಹಿಟ್ 'ಮಾರ್ಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ ಹಾಡು 50 ಮಿಲಿಯನ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕವೇ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಸಾಂಗ್ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಮಲೈಕಾಳದ್ದೇ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಗುನುಗು. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

'ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ' ಸಾಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್​​, ನಿಶ್ವಿಕಾ (Photo: ETV Bharat)

ಸರಿಗಮ‌ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಡಿಗೆ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆಗೆ ನಕಾಶ್ ಅಜೀಜ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೈಕಾ ಆಗಿ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಕಿಚ್ಚನೊಂದಿಗೆ ಸೊಂಟ ಬಳುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ ಹಾಡಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕಿಚ್ಚನ ಪುತ್ರಿ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರು. ಚೊಚ್ಚಲ ಗೀತೆಯೇ 50 ಮಿಲಿಯನ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀವ್ಸ್ ಕಂಡಿರುವುದು ದಾಖಲೆಯೇ ಸರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಸರಿಗಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್​ನಲ್ಲಿ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಕೂಡಾ ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ ಆಗಿದೆ.

ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್​ ಚೊಚ್ಚಲ ಗೀತೆ 'ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ' (Photo: ETV Bharat)

ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಭಾಯಿಜಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಇನ್​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನ ಲಿಂಕ್​ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಲ್ಲು, 'ಲವ್ಲಿ ಸಾಂಗ್, ಬೆಸ್ಟ್​ ವಿಶಸ್ ಟು ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್'​ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ, ''ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಗೌರವ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಮಾನ್ ಸರ್'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲರೇ ರೀಲ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪೈಕಿ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಸತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿಜಯ್​ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್​ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ದೀಪ್ಷಿಕಾ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ, ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂರಂ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು, ಅರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಶೈನ್ ಟಾಮ್ ಚಾಕೋ, ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಸೇರಿ ಹಲವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಅಜನೀಶ್ ಬಿ.ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ, ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​, ಗಣೇಶ್ ಬಾಬು ಸಂಕಲನ, ಸ್ಟಂಟ್ ಸಿಲ್ವಾ, ಸುಪ್ರೀಂ ಸುಂದರ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಮೋರ್, ಕೆವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜನೆ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.

TAGGED:

MASTH MALAIKA RECORDS
ಮಸ್ತ್​ ಮಲೈಕಾ ದಾಖಲೆ
ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಸುದೀಪ್​ ಡ್ಯಾನ್ಸ್
ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್​ ಮಸ್ತ್​ ಮಲೈಕಾ
SANVI SUDEEP MASTH MALAIKA SONG

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.