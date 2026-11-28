'ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಥೆಲಿ ಹೀರೋ ಆಗ್ತಾನಲ್ವಾ ಅವ್ನೆ ನಮ್ ಹೀರೋ': ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ 'ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇ' ಟೀಸರ್
Dada On Holiday: 'ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹೀರೋ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕಥೆಲಿ ಹೀರೋ ಆಗ್ತಾನಲ್ವಾ ಅವ್ನೆ ಸರ್ ನಮ್ ಹೀರೋ' ಎಂದು ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 28, 2026 at 10:10 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು 'ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇ' ಸಿನಿಮಾ ಲಾಂಚ್ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಿಚ್ಚನ ನೂತನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾಣಿಕ್ಯನ ಹೊಸ ಚಲನಚಿತ್ರ ಘೋಷಣೆಗೆ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ನವೆಂಬರ್ 28, ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹಾಗೂ ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಾಸಗಿ ಮಾಲ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.
ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒರಾಯನ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ನೂತನ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ (ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದೆ. https://t.co/y1YDItDXbb— DK Shivakumar (@DKShivakumar) November 27, 2026
ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ, ''ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒರಾಯನ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ ಹಾಗೂ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ನೂತನ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
''ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಲನಚಿತ್ರವೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಯಣ. ನಿಮ್ಮ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ, ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪಯಣವನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೇಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರುದ್ರ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮ್ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಳಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸುದೀಪ್ ಅಭಿನಯದ 'ದಿ ವಿಲನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಪ್ರೇಮ್ ಅವರ ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದೀಗ ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್-ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 'ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇ' ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಉತ್ಸಾಹ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಯವೂ ಇದೆ. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲೇ ಅಭಿನಯ ಅಮೋಘವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನೋಡುವಂತಹ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದು, ಮೊದಲ ನೋಟವೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹೀರೋ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
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ರೂಪೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ, ಶಶಿ ಕಿರಣ್ ಆರ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ, ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ಸಂಕೇತ್ ಆಚಾರಗ ಸಂಕಲನವಿದ್ದು, ಅಭಿಜಿತ್ ಮಹೇಶ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ರನ್ನನ 'ದಾದಾ ಆನ್ ಹಾಲಿಡೇ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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