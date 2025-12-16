ETV Bharat / entertainment

ಸುದೀಪ್​ ಜತೆಗೆ ಸೊಂಟ ಬಳುಕಿಸಿದ 'ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ': ಮಗಳ ದನಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನ ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಮಾರ್ಕ್​​' ಚಿತ್ರದ 'ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ' ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಆಗಿದೆ. ಸುದೀಪ್​ ಅವರು ಮಸ್ತ್​ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ ಸಾಂಗ್​ಗೆ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ ದನಿಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

Masth Malaika dance video out
ಮಾರ್ಕ್​​ ಸಿನಿಮಾದ 'ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ' ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್ (Photo: Song Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 16, 2025 at 12:51 PM IST

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟ, ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸುದೀಪ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ ಈ ವರ್ಷದ ಹೈ - ವೋಲ್ಟೇಜ್​​ ಸಿನಿಮಾ 'ಮಾರ್ಕ್'. ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿರುವ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಿಚ್ಚನ ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತಿಚೆಗೆ, ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಟ್ರೇಲರ್​​ನಿಂದಲೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ 'ಮಾರ್ಕ್​​' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಸ ಹಾಡೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಆಗಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೈಕಾ ಆಗಿ ನಿಶ್ವಿಕಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ ಹಾಡಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮಗಳು ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ನಕಾಶ್ ಅಜೀಜ್ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾರ್ಕ್​​ ಸಿನಿಮಾದ 'ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ' ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್ (Photo: Song Poster)

ಕಿಚ್ಚನ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರವೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ, ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25ರಂದೇ ತೆರೆಕಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸೂಪರ್​ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​​ ಮಾರ್ಕ್ ಮುಖೇನ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25ರಂದೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ನಟ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ 2 ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್​ ಕೂಡಾ ಒಂದು. ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ '45' ಕೂಡಾ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 25ರಂದೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅದೃಷ್ಟ': ಮಾರ್ಕ್​​ ನಟಿ ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂದರ್ಶನ

ಸುದೀಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪ್ಷಿಕಾ, ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ, ರೋಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗೋಪಾಲ್‌ಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಿರೇಮಠ್, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮಂಜು, ಆರ್ಚನಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಯೋಗಿ ಬಾಬು, ಶೈನ್ ಟಾಮ್ ಚಾಕೋ ಸೇರಿ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಗೂ ಕಿಚ್ಚ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಡೆವಿಲ್​​' ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ! ದರ್ಶನ್​​​​ ಸಿನಿಮಾ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಿಷ್ಟು

ಇನ್ನೂ, ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ, ಅಜನೀಶ್ ಬಿ.ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ, ಗಣೇಶ್ ಬಾಬು ಸಂಕಲನ, ಸ್ಟಂಟ್ ಸಿಲ್ವಾ, ಸುಪ್ರೀಂ ಸುಂದರ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಮೋರ್, ಕೆವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಾಹಸ ಸಂಯೋಜನೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಮಾರ್ಕ್​​ ಮಸ್ತ್ ಮಲೈಕಾ ಸಾಂಗ್
ಸುದೀಪ್​​ ಮಾರ್ಕ್​ ಸಿನಿಮಾ
ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಸುದೀಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್
ಸಾನ್ವಿ ಸುದೀಪ್ ಸಾಂಗ್ಸ್
MARK SONG MASTH MALAIKA

