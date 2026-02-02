ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷ ಪೂರೈಯಿಸಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಸಿಸಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ
ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ತಂಡ ಸಿಸಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : February 2, 2026 at 2:21 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುದೀಪ್ ಕೇವಲ ನಾಯಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೂಡ ಹೌದು. ಗಾಯಕ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸುದೀಪ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸಿನಿಮಾದಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ್ನು ಕೂಡ ಅತೀವವಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಸುದೀಪ್ ಚೂರು ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಾಕು ಕಾಣಿಸುವುದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಯೇ.
ಹೌದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸುದೀಪ್, ಇದೇ ಜನವರಿ 31ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು 30 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಯಿಸಿದ್ರು. ಈ ಖುಷಿಯ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೋಯುಮತ್ತೂರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಸಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸದ್ಯ 30 ವರ್ಷದ ಸಿನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುದೀಪ್ಗೆ ಅವರ ತಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದೆ. ಕೋಯಂಬತ್ತೂರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಪಡೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಸುದೀಪ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ 30 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನೀವೇ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯೇ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಕಾರಣ.
ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಥೆಗಾರರಿಗೆ: ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ , ನನ್ನನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ನನ್ನೊಳಗಿನ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ: ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಋಣಿ.
ಸಹನಟರು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ: ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸಾಂಘಿಕ ಹೋರಾಟ. ಬೆಳಕಿನ ಹುಡುಗರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಕಲನಕಾರರವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರಮವೇ ಸಿನಿಮಾದ ಜೀವಾಳ..
ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ: ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸಿದ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು.
ಕನ್ನಡ ಚಲನ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ: ನನಗೆ ಗುರುತು, ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಬದುಕನ್ನು ನೀಡಿದ ಈ ರಂಗವನ್ನು ನಾನು ಸದಾ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ: ಏರಿಳಿತಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನನ್ನನ್ನು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವೆಂದರೆ ವಿನಯ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದದ್ದು. ಈ ಕಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಚಿತ್ರರಂಗ ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡಲು ನಾನು ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಸುದೀಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸುದೀಪ್ 30 ವರ್ಷ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ:"ಪ್ರತಿ ಯಶಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲವಷ್ಟೇ"- ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ