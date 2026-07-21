6.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಖರೀದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸುದೀಪ್ ಮನೆಗೆ ಬಂತು ಮತ್ತೊಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು
ಬರೋಬ್ಬರಿ 6.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಖರೀದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 21, 2026 at 10:08 AM IST
ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ತಾರೆ. ಹಿರಿತೆರೆ, ಕಿರುತೆರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಟ, ಲಕ್ಷುರಿ ಕಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ.
ಹೌದು, ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ಬೈಕ್, ಕಾರು ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಕಿಚ್ಚನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಹು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸುದೀಪ್ ಮನೆಗೆ 6.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಹುಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಲಕ್ಷುರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಈ ಕಾರು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಿಇ 6 ಆಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುವ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸುದೀಪ್ ಬಳಿ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ, ವೋಲ್ವೋ, ಜೀಪ್, ಟೊಯೋಟಾ ವೆಲ್ಫೈರ್ ಸೇರಿ 7 ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಿದ್ದವು. ಈಗ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಿಇ 6 ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕಿಚ್ಚನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸೇರಿ 8 ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಸುದೀಪ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ದಿಲೀಪ್ ಛಾಬ್ರಿಯಾ ಅವರ ಡಿಸಿ2 ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ಈ ಕ್ಯಾರವಾನ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಆಪ್ತರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಹೈಟೆಕ್ ಜಿಮ್, ಕಿಚನ್ ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸುದೀಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸದ್ಯ ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಭಾಷಾ ನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹಲವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ನಟನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಲ್ಲ ರಂಗ ಭಾಷಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜೂನ್ 26ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ, ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹಾಫ್ ಫೇಸ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, 'ದಿ ವೈಟ್ ಎಂಡ್ಸ್, ದಿ ವಾರ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್! ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು!'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ 2209 ಎಡಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೆ ನಿರಂಜನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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