ತಾಯಿಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ನೀಡಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್
ತಾಯಿ ಸರೋಜಾ ಸಂಜೀವ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 31, 2026 at 11:54 AM IST
ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಯಿ ಸರೋಜಾ ಸಂಜೀವ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸುದೀಪ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದೀಪ್ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸುದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಸಂಚಿತ್ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಆಟೋಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಆಡಂಬರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಬದಲು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವು ಪಡೆದ ನಾಲ್ವರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ
- ಪವಿತ್ರಾ: 2017ರಲ್ಲಿ ಪತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪವಿತ್ರಾ ಅವರು ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೊತ್ತು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮಗಳು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಮಗನಿಗೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರಂತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಿಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಸ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಸುದೀಪ್ ನೀಡಿದ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗೌರವಯುತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ದೊಡ್ಡ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ.
- ಮೃತ್ಯುಂಜಯ (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿಮಾನಿ): ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅವರು ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿ. ವಿಷ್ಣುದಾದಾ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಸಮಾಜಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಕುಟುಂಬ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಸುದೀಪ್, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಟೋ ನೀಡಿ ಕೈಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
- ಫೈಟರ್ ಬಸವರಾಜ್ (ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದ): ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಾಹಸ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ (ಫೈಟರ್) ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಈ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 900ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಇರುವ ಬಸವರಾಜ್, ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂ ಸುಮಾರು 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಈ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಹೊಸ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ.
- ದಿವಂಗತ ಸಾಯಿ ಮಧು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸರೆ: ಸುದೀಪ್ ಅವರ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದ ಸಾಯಿ ಮಧು ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಿಂದ (ಮಿದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು) ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ 3ನೇ ಮತ್ತು 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಪುಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವೃದ್ಧ ತಂದೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆಯನ್ನು ಅರಿತ ಸುದೀಪ್, ಅವರ ಕೈಗೆ ಸ್ವಂತ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ನೀಡಿ ಅವರ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ನೀಡಿ ಕೈತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಜೀವನಾಧಾರ ಒದಗಿಸಿರುವ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಈ ಕಾಳಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತು ಅನ್ನ ನೀಡುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಂಚುತ್ತಿರುವ ನಟನ ಈ ಕಾರ್ಯ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
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