2ನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಟ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹಾಗೂ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 11:40 AM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕಪಲ್ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೋಷಕರಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗಳು Saraayah Malhotraಳ ಆಗಮನದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ, ತಾವು ಎರಡನೇ ಮಗುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆಂದು ಇಂದು ದಂಪತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉಡುಗೊರೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿವೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮಗು ಪುಟ್ಟ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಿಡಿದಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ ಕಿಯಾರಾ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಕಿಯಾರಾ 2021ರ ತಮ್ಮ ಶೆರ್ಷಾ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸತೊಡಗಿದರು. 2023ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. 2025ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕಂದನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ದಂಪತಿ 2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮಗುವಿನ ಸಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಜಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳು 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಮೊದಲ ಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ವೈಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಕಂದನ ಪುಟ್ಟ ಪಾದಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ, "ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಬಾಹುವಿನವರೆಗೆ. ನಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರಿ, ಸರಾಯಾಹ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ" (Saraayah Malhotra / सरायाह मल्होत्रा) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಾದ್ರೂ ಹಲವು ಮೂಲಗಳು ಅದು ಅರೇಬಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೀಬ್ರೂ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಯಾಹ್ ಎಂದರೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ, ಉದಾತ್ತ ಮಹಿಳೆ, ಅರಮನೆ ಅಥವಾ ಉದಾತ್ತ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಎಂದರ್ಥ. ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾರಾ ಎಂದರೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಯಾಹ್ ಪದದೊಂದಿಗೆ "ದೇವರ ರಾಜಕುಮಾರಿ" ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಹೀಬ್ರೂ ಲಿಂಕ್ "ಉನ್ನತವಾಗುವುದು" ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.
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ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ಕಲಾವಿದರ ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 'ವನ್ - ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್'ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.