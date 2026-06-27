ಮಗಳ ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್: ತಮನ್ನಾ, ತ್ರಿಶಾ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೇರಿ ಸಿನಿಗಣ್ಯರ ಮಿಂಚು
ಅವಂತಿಕಾ ಸುಂದರ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರವಣ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಜೂನ್ 25ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಸಂಜೆ ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಸುಂದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 10:27 AM IST
ಹಿರಿಯ ನಟಿ - ರಾಜಕಾರಣಿ ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರ್ ಸಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಅವಂತಿಕಾ ಸುಂದರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. ಇದೀಗ ಸಮಾರಂಭದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ, ತಾಯಿ ಖುಷ್ಬು ಮದುವೆಯ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಳಿಯನಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು.
"ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೂಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಪದಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರಾಗಿ, ಕುಟುಂಬವು ಸದಾ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಎಲ್ಲದರ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗೋದು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ, ನಾವು, ಸುಂದರ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳು ಅವಂತಿಕಾ ಸುಂದರ್ ಜೂನ್ 25, 2026ರಂದು ಶ್ರವಣ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿದ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸದ್ಭಾವನೆಯು ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾಂತ್ರಿಕಗೊಳಿಸಿತು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿನ್ನೂ ತುಂಬಿವೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿವೆ" ಎಂದು ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದುವರಿಸಿ, "ನವ ದಂಪತಿ ಊಹಿಸಿದಂತೆಯೇ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಆಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷಣಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ".
"ಅವಂತಿಕಾ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ್ ಈ ಅದ್ಭುತ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ, ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜೀವಿತಾವಧಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ನವ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಅವಂತಿಕಾ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ್ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಫೋಟೋ ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್.
ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಅಮಲಾ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ, ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಕೂಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಒಂದು ಸುಂದರ ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದರು. ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಧುವಿನ ಗೆಳತಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ತಮನ್ನಾ, ಸಮಾರಂಭದ ಕೆಲ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
"ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆಗಳು ನಿಜ, ನಾನಿಂದು ಒಂದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಸಮಾರಂಭದ ಅತ್ಯಂತ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವರು ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪಾದಿಸುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯರು. ಮಸ್ತಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಕುಟುಂಬದವರಂತೆ. ಸುಂದರ್ ಸರ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದರು. ಬೃಂದಾ ಅಕ್ಕ ಜೊತೆ ಫೈನಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಸಬ್ ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಮತ್ತು ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿ..." ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಮದುವೆಗೆ, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಐವರಿ ಸೀರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಶಾಲು ಧರಿಸಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೂದಲನ್ನು ಬನ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು.
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ಸದ್ಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿವೆ.