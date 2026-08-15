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ಬಾಲನಟನೆಯಿಂದ ಉಜ್ವಲ ವೃತ್ತಿಜೀವನದವರೆಗೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್

ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಿವಂಗತ ಡಿ.ರಾಮಾನಾಯ್ಡು, ಕೆ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರನ್ನು ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

Khushbu Sundar completed 40 years in cinema
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2026 at 3:25 PM IST

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ನಟಿ - ರಾಜಕಾರಣಿ ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ 'ಕಲಿಯುಗ ಪಾಂಡವುಲು' ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು, 15 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಉಜ್ವಲ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವರೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಇನ್​​​​​​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಿವಂಗತ ಡಿ.ರಾಮಾನಾಯ್ಡು, ಕೆ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ನಟಿ ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

"ನಾನು ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರ ಕಲಿಯುಗ ಪಾಂಡವುಲು 1986ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ, 15 ವರ್ಷದ ಟೀನೇಜರ್​​ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ವೃತ್ತಿ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್​ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, "ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತ, ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ, ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ, ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾದ ಮತ್ತು ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ನೀವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

''ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಿವಂಗತ ರಾಮನಾಯ್ಡು ಸರ್, ಕೆ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ನಟ ವೆಂಕಟೇಶ್ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. "ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಭಾಗವೆಂದರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ನನಗೆ ಜೀವಮಾನದ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ನಟನಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ, ಮಹಾನ್ ತಾರೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಎಂದಿನಂತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ನನಗೆ ಸದಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವೆಂಕಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿವೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್​" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುರೇಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಡಿ ರಾಮನಾಯ್ಡು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಕೆ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಕಲಿಯುಗ ಪಾಂಡವುಲು ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು ಮತ್ತು 1989ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೋಲಿ ಹುಡುಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

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1980ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ನಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್, 1985ರಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಜಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಾಯಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್​ ಜೊತೆ ಜಾನೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಗೋವಿಂದ, ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್​ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ ಬಳಿಕ 1986ರಲ್ಲಿ 'ಕಲಿಯುಗ ಪಾಂಡವುಲು' ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿದರು.

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1987ರಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ರಣಧೀರ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಟಿ ಅಂಜದ ಗಂಡು, ರುದ್ರ, ಹೃದಯ ಗೀತೆ, ಯುಗ ಪುರುಷ, ಜೀವನದಿ, ಪಾಳೇಗಾರ, ಚಾಮುಂಡಿ ಸೇರಿ ಹಕವು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್ ಸಿನಿಪಯಣ
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