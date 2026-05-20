ಪ್ರಶಾಂತ್​ ನೀಲ್​​ನ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್'​ನಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಎಫ್​ ಶೇಡ್​​: ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​​ನಲ್ಲೇ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ ಜೂ.ಎನ್​​ಟಿಆರ್​ ಸಿನಿಮಾ

ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಅವರ 43ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಜಿಎಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್​ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್'​ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್'​ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 20, 2026 at 9:28 AM IST

ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಟಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌' ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 11, 2027ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ನಾಯಕ ನಟನ ಜನ್ಮದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿಯೇ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​​ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಹೌದು, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಜೂನಿಯರ್​ ಎನ್​ಟಿಆರ್​ ಅವರಿಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 43ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ತಾರೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಸಿನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್'​ ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಶೇಷ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಟ್ರೇಟ್​ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್'ನ ಈ ಮೊದಲ ನೋಟವು, ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರ ಪರಿಚಯದ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದ್ದು, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದ ಪವರ್-ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

4 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 28 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​​ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಫೀಮು ಉದ್ಯಮದ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿತ್ರ ತಯಾರಕರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಬಿಜು ಮೆನನ್, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಖುಷ್ಬು ಸುಂದರ್, ಗುರು ಸೋಮಸುಂದರಂ, ರಾಜೀವ್ ಕಣಕಾಲ, ಅಶುತೋಷ್ ರಾಣಾ, ಅಂಶುಮಾನ್ ಪುಷ್ಕರ್, ಸಿದ್ದಾಂತ್ ಗುಪ್ತಾ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಶ್ರೀನು, ಶತ್ರು, ಶಿವ, ಭೀಮಲ್ ಜೀತ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಟರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಫೀಮು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುವ ಖಳನಾಯಕರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ನಿರ್ದಯ ಕೊಲೆಗಾರನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ ನಟ ಮೃತ ದೇಹಗಳ ರಾಶಿ ನಡುವೆ ಪರ್ವತದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ದೃಶ್ಯ ಎಂದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಂದಮೂರಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್, ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ, ವೈ.ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಕೊಸರಾಜು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬೃಹತ್​​ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 11ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಈವರೆಗೆ 'ಎನ್​ಟಿಆರ್​​ನೀಲ್​' ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸಿನಿಮಾ, 2025ರ ಎಪ್ರಿಲ್​ 29ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ 2026ರ ಜೂನ್​ 25ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಸಿನಿಮಾ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ಒಂದು ವರ್ಷ. ಎಪ್ರಿಲ್​​ 21ಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೊಸ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್​ ಮಾಡಿತು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜೂನ್​ 11ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ​

