4 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೌನಿ ರಾಯ್: 'ಪರಸ್ಪರರ ನಿರ್ಧಾರ'ವೆಂದ ನಟಿ
'ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಬೇರ್ಪಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ - ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಮೌನಿ ರಾಯ್ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 15, 2026 at 10:35 AM IST
4 ವರ್ಷಗಳ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ನಂತರ ನಟಿ ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಸೂರಜ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಬೇರ್ಪಡುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಜಂಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮೌನ ಮುರಿದರು.
ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮೌನಿ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ "ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳನ್ನು" ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಠಿಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆ ಗೌರವಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅನಗತ್ಯ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತಾ, "ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೇ, ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಸುತ್ತ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. "ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಸುತ್ತ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸೆನ್ಸೇಶನಲೈಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಪರಸ್ಪರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿಕಸನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರೂ ತಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ''ನಾವು ಈ ಹಂತವನ್ನು ಚಿಂತನಾಶೀಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧುರಂಧರ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಎಂದಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ 'Mera Lyari' ಮಾರಿದ್ದು ಕೇವಲ 22 ಟಿಕೆಟ್ಸ್: ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಂದ ಔಟ್
ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ದಂಪತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದರು. ಮೌನಿ, ಸೂರಜ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರದಂದು, ನಟಿ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ನಂತರ, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ದಂಪತಿ ಸ್ವತಃ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೌನಿ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ 2018ರಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 2022ರ ಜನವರಿ 27ರಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸೂರ್ಯ ತ್ರಿಶಾರ 'ಕರುಪ್ಪು' ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ?
ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ಮೌನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ದಿ ಭೂತ್ನಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ 'ಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈ' ಮತ್ತು 'ದಿ ವೈವ್ಸ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.