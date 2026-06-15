ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ 'ಸಲಿಂಗ ಕಾಮ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೌನಿ ರಾಯ್!
ಸೂರಜ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಸಲಿಂಗಕಾಮಿ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 15, 2026 at 12:41 PM IST
ಉದ್ಯಮಿ ಸೂರಜ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ವದಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾದ ಗಲಿ ಗಲಿ ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೌನಿ ರಾಯ್, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸುತ್ತಲಿನ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮೌನಿ ಅವರಿಗೆ 'ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವದಂತಿ ಏನು?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಯಿತು.. ಅದಕ್ಕವರು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೇ "Oh, that I am gay" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಮೌನಿ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ವದಂತಿ ಉಲ್ಭಣಗೊಂಡವು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಕೆಲವರು ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿಯೊಂದಿಗಿನ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹದೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌನಿ ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆ ಕಠಿಣ ಹಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ ಮೌನಿ ರಾಯ್, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. "ಸದಾ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂಡೆಯಂತೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಮೌನಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ನಟಿ ತಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ್ದು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಮೌನಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. "ಸದಾ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಗೆಳತಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ, ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನನ್ನ ಗೆಳತಿಯರು ಅತ್ಯುತ್ತಮರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜೀವನದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಇಂದು, ಹುಡುಗಿಯರು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಬೇಕು. ಜೀವನವು ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪ್ರಯಾಣ. ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ನಂಬಿಯಾರ್ 2022ರ ಜನವರಿ 27ರಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮೇ 14ರಂದು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಬೇರ್ಪಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೋರಿದರು. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸೂರಜ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ವಿವಾದಗಳು, ಜೀವನಾಂಶ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಂತಹ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ಅವೆಲ್ಲಾ ಅಂತೆಕಂತೆಗಳೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
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ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡೇವಿಡ್ ಧವನ್ ಅವರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೈ ಜವಾನಿ ತೋ ಇಷ್ಕ್ ಹೋನಾ ಹೈನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಲಕಾರ್ ಎಂಬ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.