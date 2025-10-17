ETV Bharat / entertainment

ದಿಲ್ಮಾರ್ ರಿಲೀಸ್​ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಡೈಲಾಗ್‌ ರೈಟರ್‌ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ

ಶಿಥಿಲ್‌ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಲ್ಡ್‌ ಟೈಗರ್‌ ಸಫಾರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್‌ ಪೂಜಾರಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

KGF dialogue writer Chandramouli's second film announced after the release of Dilmar
ದಿಲ್ಮಾರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಡೈಲಾಗ್‌ ರೈಟರ್‌ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌಸ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 17, 2025 at 3:10 PM IST

2 Min Read
ವೈಲ್ಡ್‌ ಟೈಗರ್‌ ಸಫಾರಿ. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಇದೊಂದು ವೈಲ್ಡ್‌ ಟೈಗರ್​ಗಳಂತಿರೋ ಮನುಷ್ಯರ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಸಿನಿಮಾ. ಕೆಜಿಎಫ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಡೈಲಾಗ್‌ ರೈಟರ್‌ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಸದ್ಯ ದಿಲ್ಮಾರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಿರೋ ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾದ ವಿಲನ್‌ ಪಾತ್ರದ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ರಿವೀಲ್‌: ವೈಲ್ಡ್‌ ಟೈಗರ್‌ ಸಫಾರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾತಂಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಲ್ಡ್‌ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಗರ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಲನ್‌ ಪಾತ್ರದ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದೆ.'

ಹೀಗಿದೆ ತಾರಾಗಣ: ಶಿಥಿಲ್‌ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈಲ್ಡ್‌ ಟೈಗರ್‌ ಸಫಾರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್‌ ಪೂಜಾರಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ್‌, ಅಮರ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದು, ಪಾತ್ರದ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಸಖತ್‌ ವೈಲ್ಡ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ರೂರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೂರತ್ವ ತುಂಬಿರುವ ಪಾತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಹುಲಿಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೂರ ಹುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ.

Tiger Safari Film Poster
ಟೈಗರ್​ ಸಫಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್​ (ETV Bharat)

ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳೂ ಕೂಡಾ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್​ಗಳು ಕೂಡ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈಲ್ಡ್‌ ಟೈಗರ್‌ ಸಫಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲ್‌ ಪೂಜಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್​ಗಳಾದ ಸುಶಾಂತ್‌ ಪೂಜಾರಿ, ಧರ್ಮೇಶ್‌ ಇನ್ನು ಅನೇಕರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿಮಿಕಾ ರತ್ನಾಕರ್‌ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿನ್‌ ಬಸ್ರೂರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್‌ ನರ್ನಾಡ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವೈಲ್ಡ್‌ ಟೈಗರ್‌ ಸಫಾರಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿಕೆ ಫಿಲಂಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಗುರುದತ್ತ ಗಾಣಿಗ ಹಾಗೂ ಕಿಶೋರ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬಹುತೇಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಮಾಡಿರೋ ವೈಲ್ಡ್‌ ಟೈಗರ್‌ ಸಫಾರಿ ಸಿನಿಮಾತಂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಮಾಡಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.

