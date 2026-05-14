KD ತೆಲುಗು ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್​​: ನಾಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ; ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?

ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಏಪ್ರಿಲ್​​ 30ರಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್'​ ತೆಲುಗು ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣ
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 14, 2026 at 2:58 PM IST

2 Min Read
ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್​​​ 30ರಂದು ಕರುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಸ್ಟಾರ್​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್​ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿತು. ಕೆಡಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವು ಎಂದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಶ ಕಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾವೀಗ ತೆಲುಗಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ನಾಳೆ ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಏಪ್ರಿಲ್​​ 30ರಂದು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೀಗ ತೆಲುಗು ವರ್ಷನ್​​ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್​, ''ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್​ನ ತೆಲುಗು ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್​​ 15ರಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ತೆಲುಗು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೆವಿಎನ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ, ''ಆನಂದ್​ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂದು ತೆಲುಗು ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ 'ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾನೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ''ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರೀತಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಈಗ ನಾವು ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಅನ್ನು ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಕೂಡಾ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ಕೆವಿಎನ್​ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್​​ನ ಅಫೀಶಿಯಲ್​ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್​ನಲ್ಲಿ, ''ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಮಾಸ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಮೇಲೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮೇ 15ರಂದು ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್​ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?

ಏಪ್ರಿಲ್​​ 30, ಗುರುವಾರದಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಕೆವಿಎನ್​ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 3.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ತನ್ನ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 21.77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 18.78 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ನಾಳೆ ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾದ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​​ನ ವೆಂಕಟ್​ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್​​ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಸಂಜಯ್​ ದತ್​, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ, ರವಿಚಂದ್ರನ್​, ರಮೇಶ್​ ಅರವಿಂದ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

