ETV Bharat / entertainment

ಕೆಡಿ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್​: ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್​ರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ

ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್‌ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಪ್ರಿನ್ಸ್​​ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ 'ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್​ ಆಗಿದೆ.

ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ, ಪ್ರೇಮ್‌, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 15, 2026 at 7:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಟ್ರೈಲರ್​​​​​ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ ಮಾಡಿರುವ 'ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ' ಹಾಡನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಎಮ್​ಬಿ ಸಿನಿಮಾಸ್​ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರೇಮ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.

ಸಾಂಗ್​ ಅನಾವರಣದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ರಕ್ಷಿತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಹಾಡುಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಹಾಡು ಕೂಡ ಹಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಹಾಡುಗಳು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮ್​ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಸೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೊಂಟ ಬಳುಕಿಸಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟಿ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಡಿ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರೇಮ್ ಸರ್​ನ್ನು ಶೋ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತಾ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಈ ಲಿರಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್​ ಅಷ್ಟೇ, ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸದ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್​​ ಕೂಡ ಜಬರ್​ದಸ್ತ್​​​​ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಪ್ರಿನ್ಸ್​​ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೊಂಚ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿದೆ.‌ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 30ಕ್ಕೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

ಹಾಡು ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ, ನಟಿ ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಆನಂದ್, ಶ್ಯಾಮ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

TAGGED:

ಕೆಡಿ ಚಿತ್ರ
ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ ಸಾಂಗ್​
NORA FATEHI KANNADA ITEAM SONG
KD THE DEVIL CINEMA
SARSE NINNA SERAGA SARSE SONG

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.