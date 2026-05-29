OTT ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಸಜ್ಜಾದ KD: ಯಾವ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್? ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 29, 2026 at 12:25 PM IST
2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಇದೀಗ ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಭರದ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತಾದರೂ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೀಗ ಒಟಿಟಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ.
ಹೌದು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ, ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಒಟಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಝೀ5 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೀವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಝೀ5 ಕನ್ನಡ, ''ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಕಡೆಯೆಲ್ಲಾ ಧೂಳ್, ಮಚ್ಚು ಬೀಸಿದ ಕಡೆಯೆಲ್ಲಾ ರಕ್ತ! ಡೆವಿಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಜೂನ್ 5ರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಝೀ5ನಲ್ಲಿ ಕೆಡಿ ದಿ ಡೆವಿಲ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ ವಿವಾದ ಹಾಗೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ಎಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಮೇ 15ಕ್ಕೆ ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜೂನ್ 5ರಂದು ಕನ್ನಡ ಝೀ5ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಏಪ್ರಿಲ್ 30, ಗುರುವಾರದಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್' ತನ್ನ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಪಂಚ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ಸೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗ ಸರ್ಸೆ ವಿವಾದ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.
70ರ ದಶಕದ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೆಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೇಮ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯ, ರಾಜಕೀಯ ಪೈಪೋಟಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಣ್ಣನೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದುಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಕಾಳಿದಾಸ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕೆಡಿ ಎಂಬಾತನ ಕಥೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಮುಗ್ಧ ಮತ್ತು ರಗಡ್ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಕಥೆಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಮೋಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣವನ್ನು ಪ್ರೇಮ್ ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗದ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಭಾಷಾ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವಿಚಂದ್ರನ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ರೀಷ್ಮಾ ನಾಣಯ್ಯ, ಜಿಶು ಸೇನ್ಗುಪ್ತಾ, ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಚಿತ್ರತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು.
ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ವಿಲಿಯಂ ಡೇವಿಡ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಕೆಡಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬರಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರಿಕ್ಷೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.