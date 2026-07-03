ಪ್ಯೂರ್ ಮುಂಬೈ ರೈನ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ವೈಬ್ ಕೊಟ್ಟ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ - ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಫೋಟೋ
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ನಡುವೆ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಸುಂದರ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 3:32 PM IST
ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ದಂಪತಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ ನಡುವೆಯೂ ಮುಂಬೈ ಮಳೆಗಾಲದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಲು ಈ ಜೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕತ್ರಿನಾ ಜೊತೆ ಮುಂಬೈ ಮಳೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ನೋಟವನ್ನು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ.
ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಮನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿಕ್ಕಿ ಅವರು ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ತಾರೆಯರಾದ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡಾ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಯಾಟ್ ನೋಟವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ನೋಟದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಫಾಲೋವರ್ಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ಕಿ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಜೊತೆಗಿನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, "ರೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು" ಎಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆಯೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮಗ ವಿಹಾನ್ ಆಗಮನವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 7, 2025ರಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕುರಿತು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ವಿಕ್ಯಾಟ್ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಲವ್ಬರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2021ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಫೋರ್ಟ್ ಬರ್ವಾರಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು.
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ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಕತ್ರಿನಾ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಜೊತೆಗೆ 2024ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರಿನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮರ್ ಕೌಶಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರ ಮಹಾವತಾರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
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ಇನ್ನೂ, ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾರ್ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ದೃಶ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಹಾಕಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 21 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.