ETV Bharat / entertainment

ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ - ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್​ಗೆ​​ ಗಂಡು ಮಗು: ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಾರಾ ದಂಪತಿ

ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್​​​ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್​ ತಂದೆಯಾದ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Katrina Kaif And Vicky Kaushal
ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ - ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್​​ (Photo: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 7, 2025 at 11:32 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್​​​ ಅವರಿಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಇದ್ದಾರೆ.​ ತಾರಾ ದಂಪತಿ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಟ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್​​, ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನವ ಪೋಷಕರು, "ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನವೆಂಬರ್ 7, 2025" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​​ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ, ದಂಪತಿ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೇಬಿ ಬಂಪ್​ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಜಿಎಫ್ ನಟನ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ: 'ದೊಡ್ಮನೆ ಹುಡುಗನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕೃತಘ್ಞ'ರಾಗಿದ್ದ ಹರೀಶ್​ ರಾಯ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಆ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಶತ್ರುಗೂ ಬೇಡ': ದರ್ಶನ್​​ ಸಾರಥಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕನ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಿಡಿಯಿತು 14 ವರ್ಷ; 50 ಕಲಾವಿದರಿಂದ ನಟನೆ

TAGGED:

KATRINA KAIF BABY BOY
VICKY KAUSHAL BABY BOY
ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್​​ ಗಂಡು ಮಗು
ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್​​​ ಗಂಡು ಮಗು
KATRINA VICKY BABY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಭಾರತ-ಇಸ್ರೇಲ್​ ಸಹಿ: ಸುಧಾರಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿ ಗೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ! ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಅರಿಶಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಇಂದು ಕಾರ್ತಿಕ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಗೋಚರ; ತಜ್ಞರು- ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.