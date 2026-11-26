ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ನಟ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಕೇರ್ಸಕರ್ ಸಿದ್ಧತೆ
ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 10:53 AM IST
ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಂದು ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಟ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಕೇರ್ಸಕರ್ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಚಿರಿಪರಿಚಿತವಿರುವ ಗಣೇಶ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಕೇರ್ಸಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸದರಿ ವರ್ಷದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕ್ರತ ಆರು ಸಾಧಕರುಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ, ಪ್ರಣಯರಾಜ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಮಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜಾನಪದ ಗಾಯಕಿ - ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸವಿತಕ್ಕಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಾರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಂಘವು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಿದೆ. ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿಂತುಹೊಗಿದ್ದ 'ಟಿವಿ ಠೀವಿ' ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ ಚಾಲನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್' ಮಾಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಲು 2,500 ರಿಯಾಯತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕಿರುತೆರೆ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಕಿರುತೆರೆ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.
ಇದಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ 30, ಸೋಮವಾರದಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಡಾ.ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ, ಯಡಿಯೂರು ಕೆರೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಚಿವರುಗಳು, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ನಾಯಕ ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರುಗಳು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕಿರುತೆರೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸೆಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಲಾವಿದರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರುಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಭಿಯಾನ ಶುರುಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪದ್ಮವಾಸಂತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಹಿರಿಯ ನಟ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಅವರು ಶಕ್ತಿ. ಕಿರುತೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅಮೆರಿಕಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹೇಮಾ ಪಂಚಮುಖಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಂಕರ್ ನಾಗ್, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಅಂತಾರೆ ವನಿತಾವಾಸು. ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ, ಯಾರಿಗೂ ಬಗ್ಗದೆ, ಜಗ್ಗದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ವೇಗ ತಗ್ಗಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಅಭಿನಯ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
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ಕಲಾವಿದರ ವಲಯದಿಂದ ಗಣೇಶ್ ಕೇರ್ಸಕರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಂತರಿಕ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಂಘದಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆಯದೇ, ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬರುವ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವೀಣಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
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ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮರಾಜು, ಖಜಾಂಚಿ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಹೆಗ್ದೆ, ಹರೀಶ್, ಹಿರಿಯೂರು ರಾಘವೇಂದ್ರ, ತನುಜಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತತರಿದ್ದರು.