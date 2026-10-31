'ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ': ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೌರವ - ಪತ್ನಿ ಭಾರತಿ, ಅಳಿಯ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಸಂತಸ
Karnataka Ratna Award: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರಾಂತ ಕಲಾವಿದರಾದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಮತ್ತು ಬಿ.ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ 'ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 10:07 AM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಯ ಭಾರ್ಗವ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಏಕೈಕ ನಟ ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವಾದ 'ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 11, 2025ರಂದು ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ದಿ.ನಟ ಡಾ.ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹಾಗೂ ದಿ.ನಟಿ ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ನ.19ರಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲು ದಿನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ನಿ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಅಳಿಯ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಜತ್ಕರ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಜತ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಸಾಧನೆ, ಸೇವೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
''ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಕೂಡಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಅನಿರುದ್ಧ್ ಜತ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನಿರುದ್ಧ್, ''ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರಿಗೆ (ಅಂದಿನ ಸಿಎಂ), ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಸಿಂಹ, ಸಿಂಹಿಣಿಯರಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ 12 ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1992ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಹಾಗೂ ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದಿ.ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹಾಗೂ ಬಿ ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
1950 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 18ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ 'ನಾಗರಹಾವು' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಾಹಸಸಿಂಹ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು.
1972ರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ನಾಗರಹಾವು ಚಿತ್ರದ ರಾಮಾಚಾರಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾದರು. ಕೋಪ, ಆವೇಶ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದ ಆ ರಾಮಾಚಾರಿಯ ಪಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬರೆಯಿತು.
ಹೀಗೆ, ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, 220ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ ವಿಷ್ಣುದಾದಾ, ಕೇವಲ ಸಾಹಸಮಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಂಧನ, ಹೊಂಬಿಸಿಲು, ಮುತ್ತಿನಹಾರ, ಯಜಮಾನ, ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಮತ್ತು ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ ಸೇರಿ ನೂರಾರು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಕೇವಲ ತೆರೆ ಮೇಲಿನ ನಟನೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ಮಾನವೀಯತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿದ್ದರು. 'ಸ್ನೇಹಲೋಕ'ದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಸೇವೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಅವರ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿತ್ತು. ಸರಳತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಸಾಹುಕಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
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ಇನ್ನೂ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಗಳು ಒಲಿದು ಬಂದಿದ್ದವು. ಇದೀಗ, ಕನ್ನಡಿಗರ ದಶಕಗಳ ಕನಸಿನಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ.