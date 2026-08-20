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ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ: ನಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರುಗೆ 'ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಗೌರವ'

ಹಿರಿಯ ನಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೀಡುವ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು
ನಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2026 at 9:18 PM IST

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ರಂಗಭೂಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಸಾಧಕ ಕಲಾವಿದರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಂತೆ 2026-2027ನೇ ಸಾಲಿನ‌ ರಾಜ್ಯ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ರಂಗಭೂಮಿ ನಟ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಷಕ ನಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ನಟ ಹಾಗೂ ಖಳನಟನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟ ಡಾ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

1958ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯ ನಟನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ.ಕೆ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ ಮೂರ್ತಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಜೀವಮಾನ ರಂಗಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಾಗೂ ನಟರಾಜ ವಿಗ್ರಹ, ಫಲಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.‌

25 ಸಾಧಕರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ 25 ಕಲಾವಿದರನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಲಾ 25 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ನಟರಾಜ ವಿಗ್ರಹ, ಫಲಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದವರು:

  • ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಿ ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ - ಧಾರವಾಡ
  • ರಮೇಶ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಚಿತ್ರಗಾರ - ಇಳಕಲ್, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
  • ಶಿವಾನಂದ ತಗಡೂರು - ಬೆಂಗಳೂರು
  • ಆರ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ (ಚನ್ನಯ್ಯ) - ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
  • ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುಸೂಯ ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹೊಸೂರುಮಠ - ಲಕ್ಕುಂಡಿ
  • ಅಯ್ಯಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ - ಕಲಬುರಗಿ
  • ಶ್ರೀಮತಿ ಫಜೀಯಮ್ಮ ಹೆಚ್.ಎಸ್. - ಸಾಗರ
  • ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಭರಮಪ್ಪ ಕುರಿ - ಕೊಪ್ಪಳ
  • ಕೆ.ಬಿ. ಸ್ವಾಮಿ - ಮಂಡ್ಯ
  • ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ಹೆಗಡೆ ಮೂಡೇರು - ಸಿದ್ಧಾಪುರ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
  • ರಾಜಕುಮಾರ್ ಎಸ್. - ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
  • ಡಾ. ಎಂ. ಗಣೇಶ್ ಬೇಗೂರು - ಸಾಗರ
  • ಪ್ರದೀಪ್ ಚಂದ್ರ ಕುತ್ಪಾಡಿ - ಉಡುಪಿ
  • ಎನ್.ಟಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ - ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
  • ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹಂಡ್ಯಾಳ್ - ಬಳ್ಳಾರಿ
  • ಡಾ. ಎಸ್.ವಿ. ಸುಷ್ಮಾ - ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
  • ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಾ ಹಳೆಮನೆ - ಮೈಸೂರು
  • ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ - ರಾಮನಗರ
  • ಶ್ರೀಮತಿ ವೈ.ಎನ್. ಉಮಾ - ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
  • ಗದಿಗೆಯ್ಯ ಬಿ. ಹಿರೇಮಠ - ಬೈಲಹೊಂಗಲ
  • ಶ್ರೀಮತಿ ಜಿ. ಭಾರತಿ - ಹೊಸ್ಲಿಗಿ, ವಿಜಯನಗರ
  • ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ - ದಾವಣಗೆರೆ
  • ಎಂ.ಸಿ. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ - ತುಮಕೂರು
  • ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೆ. - ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
  • ಎನ್.ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ - ಮಾಲೂರು, ಕೋಲಾರ

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BENGALURU
ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ನಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು
ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಗೌರವ
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