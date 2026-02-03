'ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ': ಜಯಮಾಲಾ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ
ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮಾಲಾ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತಾವು ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ.
Published : February 3, 2026 at 9:01 PM IST
ವರನಟ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಜಯಮಾಲಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕಂಡ ಅದ್ಭುತ ನಟಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಮಾಲಾ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
1. ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಮೊದಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಿರಿ?
"ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿವುಳ್ಳ ಕೈಪಿಡಿ ಹೊರತರಬೇಕೆಂಬುದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು?, ಹೇಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು?, ಎಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಇದೆ?, ಹೇಗೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು?, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಘ ಎಲ್ಲಿದೆ?. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿವೆ?, ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಿವೆ?, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ?, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು.. ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಕೈಪಿಡಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗುರಿ."
2: ಮುಂಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ?
"ಮೊದಲು ಚಿತ್ರನಗರಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರನಗರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರನಗರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 500 ಕೋಟಿ ಹಣ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಿತ್ರನಗರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲೆಂದು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ."
3. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಾ.ರಾಜ್ಅವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿರಿ?
"ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಲವಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು. ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬರಬೇಕು, ಆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಕ್ಲೈನ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಗೂ ನಾವು ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವರದಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇಯದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದ ದೇವರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇವೆ."
4. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಏಕರೂಪ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದವರೇ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವೇನು?
"ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರರಂಗಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಜತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ."
5. ಪೈರಸಿ ಹಾವಳಿ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?
"ನಾನು 2008ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಪೈರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಂದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೌತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಕಮರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಈ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರುತ್ತೇನೆ. ಪೈರಸಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ."
6. ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಅನ್ನಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
"ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರು. ಜಯಮಾಲಾ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾಡು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡು ಅಂತಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರು ಬಂದು ನನಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ."
