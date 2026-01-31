ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಚುನಾವಣೆ: ಮೈಕ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಗಲಾಟೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಜೆಯೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 31, 2026 at 2:07 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆಯೇ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ. ಗುರುರಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ.
ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ ಹಾಗೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾ.ಮಾ.ಹರೀಶ್ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದು, ಚುನಾವಣಾ ಕಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಿಜೆಪಿಯಂತಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿರುವವರು:
- ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ: ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಜಯಮಾಲಾ ಹಾಗೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾ.ಮಾ.ಹರೀಶ್ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧಿ.
- ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ: ಪ್ರಿಯಾ ಹಾಸನ್, ಸುಂದರ್ ರಾಜ್, ಕೆ.ಮಂಜು.
- ಕಜಾಂಚಿ ಸ್ಥಾನ: ಜಯಸಿಂಹ ಮುಸೂರಿ, ಎ.ನರಸಿಂಹ, ಪಾರ್ಥಾ ಸಾರಥಿ, ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್.ಎಸ್.
- ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಎ.ಗಣೇಶ್, ಟಿ.ಸಿ.ವೆಂಟಕೇಶ್, ಕೆ.ಎಂ.ವೀರೇಶ್, ಟಿ.ಬಿ ಸಿದ್ಧರಾಜು.
- ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ವಿತರಕರ ವಲಯ): ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್.
- ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಪ್ರದರ್ಶಕರ ವಲಯ): ಕೆ.ಸಿ ಅಶೋಕ್, ಸುಂದರ್ ರಾಜ್.
ಒಟ್ಟು 1,430 ಮಂದಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಗುರುರಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮೈಕ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ನಟಿ-ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪ್ರಿಯಾ ಹಾಸನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಗೃಹಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು': ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಹನುಮಂತು ಬೇಸರ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಉಮೇಶ್ ಬಣಕಾರ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅವರ ಹೆಸರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮತ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾ ಹಾಸನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರತೀ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋಕೆ ಅದೇನು ಕ್ರೈಂ ಅಲ್ವಲ್ಲಾ? ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ತರುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ'
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನುಭವಿ ಎಂ.ನರಸಿಂಹಲು ಅವರು ಈವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.