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ನವಲಗುಂದದ ರೈತ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು 'ಕರ್ಣಾಟಬಲಂ ಅಜೇಯಂ' ಚಿತ್ರದ ನೈಜ ಚಿತ್ರೀಕರಣ

ನವಲಗುಂದದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಹುತಾತ್ಮ ರೈತರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ, ಶಾಸಕರಾದ ಸಿ.ಪಿ.ಯೋಗೇಶ್ವರ್, ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ‌ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು.

Farmers Martyrs Day in Navalgund
ನವಲಗುಂದದಲ್ಲಿ ರೈತ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 22, 2026 at 12:31 PM IST

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ರಾಜಕಾರಿಣಿ ಸಿ.ಪಿ.ಯೋಗೇಶ್ವರ್ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಂದನವನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 'ಸೈನಿಕ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಪುತ್ರ ಧ್ಯಾನ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, 'ಕರ್ಣಾಟಬಲಂ ಅಜೇಯಂ' ಹಾಗೂ 'ಸೈನಿಕ 2' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗುವ ಮೂಲಕ ಧ್ಯಾನ್ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ.ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕೂಡಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ನಿನ್ನೆ ನವಲಗುಂದದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹುತಾತ್ಮ ರೈತರ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭ, ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಸಿ.ಪಿ.ಯೋಗೇಶ್ವರ್, ಶಾಸಕ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ‌ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು.

Farmers Martyrs Day in Navalgund
ನವಲಗುಂದದಲ್ಲಿ ರೈತ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಎಂಪಿಎಂಜಿ ಫಿಲಂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ಕರ್ಣಾಟಬಲಂ ಅಜೇಯಂ' ಚಿತ್ರ ಧ್ಯಾನ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಸಿ.ಪಿ.ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಣ್ಣ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾದಾಮಿ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಐಹೊಳೆ, ನರಗುಂದ, ನವಲಗುಂದದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನವಲಗುಂದದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿ.ಪಿ.ಯೋಗೇಶ್ವರ್, ''ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟವೇ ನಮ್ಮ 'ಕರ್ಣಾಟಬಲಂ ಅಜೇಯಂ' ಚಿತ್ರದ ಕಥಾವಸ್ತು. ನರಗುಂದ, ನವಲಗುಂದ ಎರಡೂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ‌. ನಮ್ಮ ರೈತರ ನೋವು, ದುಗುಡ, ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆ ನೋಡಿದರೆ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದಂತಹ ಚಾಲುಕ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಇಂತಹ ನಾಡಲ್ಲಿ ಈಗ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ''.

Farmers Martyrs Day in Navalgund
ನವಲಗುಂದದಲ್ಲಿ ರೈತ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆ (ETV Bharat)

''ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಿನ ರೈತರ ಕಥೆಯಿದು. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಗತವೈಭವ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಹೌದು. ಎರಡು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೆರಡು ದಿನ ನವಲಗುಂದದಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೇಳೆಗೆ ಕರ್ಣಾಟಬಲಂ ಅಜೇಯಂ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗಣ್ಣ, ಶಾಸಕ ಎನ್.ಕೆ.ಕೋನರೆಡ್ಡಿ, ಹೋರಾಟಗಾರ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಕೂಡಾ ಈ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮಾಜಿ ಮಿಸ್ ಯುನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ರೇಖಾ ಪಾಂಡೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಲಯ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Farmers Martyrs Day in Navalgund
ನವಲಗುಂದದಲ್ಲಿ ರೈತ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಎಂ.ಎಸ್.ರಮೇಶ್, ವಿಶ್ವ ಹಾಗೂ ಗುರುರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಕಥೆ, ವಿ.ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ, ಶೇಖರ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.

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ಸಿನಿಮಾ ಲಾಂಚ್​ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ''ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಾಸಕ, ಮಿತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಪುತ್ರ ಧ್ಯಾನ್ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಧ್ಯಾನ್ ನಟನೆ ಕಲಿತು ಬಂದು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಸಹ ಈ ಹಿಂದೆ ನಟರಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾದವರು. ಅವರೀಗ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನ್ ನನ್ನ ಮಗ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವನ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

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TAGGED:

ಕರ್ಣಾಟಬಲಂ ಅಜೇಯಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ
ಶಾಸಕ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್
ಧ್ಯಾನ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಸಿನಿಮಾ
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