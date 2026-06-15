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41,000 ಬೆಲೆಯ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್, 92,000 ಮೌಲ್ಯದ ಹೀಲ್ಸ್​​ ಧರಿಸಿ ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್

ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಲಗಾನ್ ಸಿನಿಮಾ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

Kareena kapoor khan
ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 15, 2026 at 1:49 PM IST

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ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಲಗಾನ್' ಮತ್ತು ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಅಮೀರ್​​ ಖಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್' ಇಂದು 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಆಚರಿಸಲು, ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶುತೋಷ್ ಗೋವಾರಿಕರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಬಾಲಿವುಡ್​ ಬೇಬೋ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸಲ್ವಾರ್​ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ಅಮೀರ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ರು. 26 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಖ್ಯಾತ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್​ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ದುಬಾರಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸೂಟ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ ಧರಿಸಿ ಬಂದ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ನಟಿ: ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ಉಡುಗೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಈ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ಏಕಯಾ ಬನಾರಸ್​​​ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದರು. 41,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಈ ಸಿಲ್ಕ್​​ ಸೂಟ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅಮೃತಾ ಶೇರ್-ಗಿಲ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಕರೀನಾ ಅಕ್ವಾಝುರಾ ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅಲಂಕೃತ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 92,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಜುಮ್ಕಿ ನಟಿಯ ನೋಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾರದ ಬದಲು, ನಟಿ ಉಂಗುರಗಳು ಮತ್ತು ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಹೇರ್​ ಸ್ಟೈಲ್​ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬನ್ ಸ್ಟೈಲ್​ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪಿಂಕ್​​ ಶೇಡ್ಸ್ ನಟಿಯನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ನ್ಯೂಡ್ ಶೇಡ್ ಲಿಪ್ಸ್​ಸ್ಟಿಕ್​, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ನಟಿಯ ಅಂದವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಸಣ್ಣ ಬಿಂದಿ ಇಡೀ ಲುಕ್ ಅನ್ನೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್​ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನೋಟದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ನೋಟವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

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ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಕರೀನಾ ಅವರು ಮೇಘನಾ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅವರ ಕ್ರೈಮ್​ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ದೈರಾ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್​ ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಮತ್ತು ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿರ್​ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್'ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

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ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್
ಸಲ್ಮಾನ್​ ಖಾನ್​
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಲಗಾನ್ 25 ವರ್ಷ
ಅಮೀರ್​​ ಖಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್
KAREENA KAPOOR KHAN LOOK

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