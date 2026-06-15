41,000 ಬೆಲೆಯ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್, 92,000 ಮೌಲ್ಯದ ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಲಗಾನ್ ಸಿನಿಮಾ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 15, 2026 at 1:49 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಲಗಾನ್' ಮತ್ತು ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್' ಇಂದು 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಆಚರಿಸಲು, ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಶುತೋಷ್ ಗೋವಾರಿಕರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೇಬೋ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಸಲ್ವಾರ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಿ ಅಮೀರ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ರು. 26 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಖ್ಯಾತ ನಟರೊಂದಿಗೆ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದುಬಾರಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸೂಟ್, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ನಟಿ: ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ಉಡುಗೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಈ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ಏಕಯಾ ಬನಾರಸ್ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದರು. 41,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಈ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೂಟ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅಮೃತಾ ಶೇರ್-ಗಿಲ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಕರೀನಾ ಅಕ್ವಾಝುರಾ ಹೀಲ್ಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅಲಂಕೃತ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 92,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಜುಮ್ಕಿ ನಟಿಯ ನೋಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾರದ ಬದಲು, ನಟಿ ಉಂಗುರಗಳು ಮತ್ತು ಬಳೆಗಳ ಸೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಬನ್ ಸ್ಟೈಲ್ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪಿಂಕ್ ಶೇಡ್ಸ್ ನಟಿಯನ್ನು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ನ್ಯೂಡ್ ಶೇಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ಸ್ಟಿಕ್, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ನಟಿಯ ಅಂದವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಸಣ್ಣ ಬಿಂದಿ ಇಡೀ ಲುಕ್ ಅನ್ನೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನೋಟದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ನೋಟವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
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ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಕರೀನಾ ಅವರು ಮೇಘನಾ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಅವರ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ದೈರಾ' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ವಾರ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ' ಮತ್ತು ವಂಶಿ ಪೈಡಿಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಸಿತಾರೆ ಜಮೀನ್ ಪರ್'ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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