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ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಪ್ರಮೋಷನ್​​ಗೆ ಬಾರದೇ 'ಕರಾವಳಿ' ತೆರೆಗೆ: ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ಸೋ, ಮೈನಸ್ಸೋ? ಆಪ್ತರು ಹೇಳೋದೇನು?

ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 'ಕರಾವಳಿ' ಪ್ರಚಾರ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ನಾಯಕ ನಟ ದೂರವಿರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರದ ಆಪ್ತರೋರ್ವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'Karavali' film Team
'ಕರಾವಳಿ' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 24, 2026 at 10:23 AM IST

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ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟ ನಟಿಯರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರ ನಡುವೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿ ಬಳಿಕ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಗಳು ನಡೆದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಅದೇನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಹುತೇಕ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನುವಂತೆ ನಾಯಕ ನಟನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಹೌದು, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಕರಾವಳಿ' ಚಲನಚಿತ್ರ ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ.

ನಾಯಕ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ನಡುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು, ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ವಲ್‍ ನಡುವಿನ ಬಿರುಕು ಸರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದ್ರದು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೂ, ವಿವಾದ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ನಾಯಕ ನಟನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ನನಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಕರಾವಳಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು, ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾದದ ನಂತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ - ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುದತ್​ ಗಾಣಿಗ ಹೇಳಿಕೊಂಡರಾದ್ರೂ, ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಎಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಪ್ರತೀ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಂಭಾವನೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತಕರಾರುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಿರಲಿ ಎಂದು ತಮಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೀರೋಗಳು ಬಿಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನಂತರ ಸಂಭಾವನೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿಕೊಂಡು, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಿರುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾದಾಗ, ಹೀರೋಗಳೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಕರಾವಳಿ ವಿವಾದ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ.

ಆಪ್ತರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕರಾವಳಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಆಪ್ತರೋರ್ವರು (ಹೆಸರೇಳಲಿಚ್ಛಿಸದ) ಹೇಳುವ ಹಾಗೇ, ''ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಪ್ರಮೋಷನ್​​ಗೆ ಬಾರದೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಜ್ವಲ್‍ ದೇವರಾಜ್​ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಕೂಡಾ. ಕೇವಲ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ, ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್‍ ಒಂದುಕಾಲು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂ.ಅನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ - ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರುದತ್‍ ಗಾಣಿಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ. ಬಾಕಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಬ್ಬಿಂಗ್‍ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಜ್ವಲ್‍ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್‍ ಡಬ್ಬಿಂಗ್‍ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೋ ಆಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇನ್ನೂ, ಕರಾವಳಿ‌ ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್‍ ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಜೆಟ್​ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಚಿತ್ರತಂಡದವರು ಪ್ರಜ್ವಲ್‍ಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿದ್ದ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೇನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡದವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ನಡುವಿನ ಮನಸ್ತಾಪದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವೆ ಕರಾವಳಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್‍'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿವಾದಗಳು: ಕೇವಲ ಕರಾವಳಿ ಚಿತ್ರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಟರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ, ಚಿತ್ರ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಗಳಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ನಂತರ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದೂ ಇದೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ನಟ ವಿನೋದ್‍ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶ್ರೇಯಸ್‍ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಲ್ಯಾಂಡ್‍ಲಾರ್ಡ್ ಚಿತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್‍ ಮತ್ತು ನಟ ದುನಿಯಾ ವಿಜಯ್‍ ನಡುವೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1‌ರ ನಂತರ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಶಟ್ಟಿ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಅವರು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನ್​ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ.

ಲವ್‍ ಯೂ ರಚ್ಚು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಜಯ್‍ ರಾವ್‍ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಡುವೆ ವಿವಾದವೆದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜಗಳ ಅಥವಾ ಮನಸ್ತಾಪದ ಹಿಂದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರವೀಗ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಕರಾವಳಿ ಚಿತ್ರದ ಹೀರೋ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ಮಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡಾ ಈವೆಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು ಸಿನಿಮಾ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ ಎಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವು ಕಾಣಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್​ಗೆ​​ ಕೊಡಲು ಬಾಕಿಯಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮರುದಿನವೇ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ': ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ

ಪಕ್ಕಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್‌ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಂಪದಾ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದು, ಅವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಭಟ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಮಿತ್ರ, ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ, ಶ್ರೀಧರ್ ಸೇರಿ ಕೆಲವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಟ್ರೇಲರ್​ಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು': ಕರಾವಳಿ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸುದೀರ್ಘ ಹೇಳಿಕೆ

ಅಭಿಮನ್ಯು ಸದಾನಂದನ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್​ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಣಿಗ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾನರ್​ನಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವುರ ಜೊತೆಗೆ ವಿತರಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದೆ.

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ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್
ಗುರುದತ್ ಗಾಣಿಗ
ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾದ
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