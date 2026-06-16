ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಮಲಯಾಳಂಗೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಲಿವುಡ್ ದಿಗ್ಗಜ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಫೇಮಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 16, 2026 at 2:44 PM IST|
Updated : June 16, 2026 at 3:04 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರು 'ಒಡಿಯನ್: ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಮತ್ತು ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ನಟಿಸಲಿದ್ದು, 'ಭೂತಕಾಲಂ', 'ಬ್ರಮಯುಗಂ' ಮತ್ತು 'ಡೈಸ್ ಇರೇ'ನಂತಹ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಸದಾಶಿವನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕೊಲಾಬರೇಟರ್ ಎಂದು ಕರೆದ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಥೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂಬರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೇರಳದ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಒಂದು ಸಿನಿಮೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರಣ್ಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಅವರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸದಾ ಆ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಭಾಗವಾಗಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಲಯಾಳಂ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲತೆಯು ಸದಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ರಾಹುಲ್ ಸದಾಶಿವನ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಲಯಾಳಂ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಎಂದನಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಒಡಿಯನ್ ದಂತಕಥೆಯು ಕೇರಳದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಆಳ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪುರಾಣವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತರುವುದು ತಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಧರ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಹಂಚಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಸೃಜನಶೀಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಡಿಯನ್ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರಣ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಂಜು ವಾರಿಯರ್ ನಟಿಸಿದ 201 ರ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಚಿತ್ರ ಒಡಿಯನ್ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಒಡಿಯನ್: ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಪೌರಾಣಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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ಈ ಘೋಷಣೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು , "ಒಡಿಯನ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್! ರಾಹುಲ್ ಸದಾಶಿವನ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ!! ಅದು ಸಾಕು!!" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಉತ್ಸಾಹ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವರು "ಒಡಿಯನ್ - ವಾಸ್ತವಿಕ: ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್, ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ: ದುಲ್ಕರ್, ಹಾರರ್: ಪೃಥ್ವಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಆದರ್ ಪೂನಾವಲ್ಲ, ಅಪೂರ್ವ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೆನನ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.