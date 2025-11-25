ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಿಳಿದ ಕಾಂತಾರ ಗೀತ ರಚನೆಕಾರ: 'ವಾದಿರಾಜ ವಾಲಗ ಮಂಡಳಿ'ಯಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಕಲಾವಿದರು
"ವಾದಿರಾಜ ವಾಲಗ ಮಂಡಳಿ" ಸಿನೆಮಾ ಉತ್ತಮ ಕಥಾ ಹಂದರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಿನಿಮಾ.
Published : November 25, 2025 at 12:27 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗೀತ ರಚನೆಕಾರರಾಗಿದ್ದ ಮಂಗಳೂರಿನ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಅವರು ಕಾಂತಾರದ ಕೆಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಅವರು ನ್ಯಾಯವಾದಿ. ವಕೀಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಗೀತ ರಚನೆಕಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಅವರು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಗೀತಾ ರಚನಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಕಾಂತಾರ ಸಿನೆಮಾದ "ವರಾಹ ರೂಪಂ" "ಕಾಂತಾರ-1" ರ "ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಶಿವನೇ ಭಕ್ತಿ ದಾರಿಯು" ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರು ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಇರುವ "ವಾದಿರಾಜ ವಾಲಗ ಮಂಡಳಿ" ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಿದೆ. ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ಅವರು ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಾದಿರಾಜ ವಾಲಗ ಮಂಡಳಿ ಸಿನಿಮಾವು ಎಂ.ಎನ್.ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ, "ಜೋಗುಳ" ಎಂಬ ಮೆಗಾ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ವಿನು ಬಳಂಜ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ "ಜೀಕನ್ನಡ" ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಡಿ. ಶ್ರೀಧರ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಗಲಾಟೆ" 'ಎಂ.ಎನ್.ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್' ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲ ಚಲನಚಿತ್ರ.
ಎಂ.ಎನ್.ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳುಭಾಷೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಡಾಕ್ಟ್ರಾ..ಭಟ್ರಾ?" ಎನ್ನುವ ತುಳು ಸಿನೆಮಾಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದೆ. ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು ನಿರ್ದೇಶನದ "ವಾದಿರಾಜ ವಾಲಗ ಮಂಡಳಿ" ಸಿನೆಮಾ ಉತ್ತಮ ಕಥಾ ಹಂದರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಿನಿಮಾ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ನಟರಾದ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು. ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜೆ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೋಳಾರ್. ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸು ಫ್ರಂ ಸೋ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್, ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕಲನ, ರಾಜೇಶ್ ಬಂದ್ಯೋಡ್ ಅವರ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಿನಿಮಾಗಿರಲಿದೆ.
ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಮಣಿಕಾಂತ ಕದ್ರಿ, ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ತುಂಬೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸರಗೋಡು, ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವೂರು, "ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು. ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಕತೆ, ಗೀತೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದೆ. ಕಾಂತಾರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ 40 ದಿನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರಲಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಮೊದಲ ಅನುಭವ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಟ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಕೂಸು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಲಕ್ಷಣ" ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ:'ರೆಬೆಲ್ ಸಾಬ್' ಹಾಡಿನ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ