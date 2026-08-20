ಕಾಂತಾರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಬ್ಬಿ ವಿ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂತು 'ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ'ಯ 'ಜಗವ ಕಾಯೋ ದೇವನು' ಹಾಡು
ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ' ಚಿತ್ರದ 'ಜಗವ ಕಾಯೋ ದೇವನು' ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 20, 2026 at 4:19 PM IST
ಟೀಸರ್ ಮೂಲಕವೇ ಸಿನಿರಸಿಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ' ಚಿತ್ರದ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಗೀತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದೆ. 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ' ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸಂಯೋಜಕ ಅಬ್ಬಿ ವಿ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ "ಜಗವ ಕಾಯೋ ದೇವನು..'' ಎಂಬ ಹಾಡಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಂಠಸಿರಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಅವರು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅಬ್ಬಿ ವಿ ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಭಾವ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದವರು. ಈ ವಿಶೇಷ ಗೀತೆಗೆ 'ಕಾಂತಾರ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಗೀತೆರಚನೆಕಾರ ಪ್ರಮೋದ್ ಮರವಂತೆ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದು, ಲಿಕಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಮಧುರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಅಬ್ಬಿ ವಿ ಅವರ ಕಂಠಸಿರಿಯ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗಮವಾಗಿರುವ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳುಗರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡಿನ ವಿಶುವಲ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಸೆಳೆದಿರುವ ಟೀಸರ್: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರದ 1 ನಿಮಿಷ 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಟೀಸರ್ ಸಿನಿರಸಿಕರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗೆಗಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ಲಿಕಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ರೋಚಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಟೀಸರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಎಸ್.ಕೆ. ರಾವ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಕುಟುಂಬಸಮೇತ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿವೆ. ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರ ಅಭಿನಯ, ಸಮುದ್ರ ತೀರ, ಹುಲಿ ವೇಷ ಟೀಸರ್ನ ಹೈಲೆಟ್ ಆಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಈವರೆಗೆ 399 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 400ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೂ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿವರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸಿದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಎದುರು ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅತಿಥಿಗಳು: ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ - ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ
'ಯುವಿಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಜನ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಗರಾಜ ಸೋಮಯಾಜಿ ಚಿತ್ರಕಥೆ ರಚಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಗರಾಜ ಸೋಮಯಾಜಿ ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರ ಬಂಗೇರ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ರಚಿಸಿದ್ದು, ಉಜ್ವಲ್ ಚಂದ್ರ ಸಂಕಲನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 'ಜಗವ ಕಾಯೋ ದೇವನು' ಹಾಡಿನ ಯಶಸ್ಸು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾವು ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ 'ಕೂರ್ಮಾವತಾರ್'ನಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ: ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ರಿವೀಲ್