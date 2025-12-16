ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ, ಕಾಂತಾರ To ಡೆವಿಲ್: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು
ಈ ವರ್ಷ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳಿವು...
Published : December 16, 2025 at 4:50 PM IST
2025 ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿವೆ. 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿವೆ.
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ. ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪದಿದ್ದರೂ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 45 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿವೆ.
ಕನ್ನಡದ ಟಾಪ್ 10 ಸಿನಿಮಾಗಳು
|ಸ್ಥಾನ
|ಸಿನಿಮಾ
|ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಳಿಕೆ
|1.
|ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1
|852.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|2.
|ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ
|122.83 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|3.
|ದಿ ಡೆವಿಲ್
|26.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ).
|4.
|ಮಹಾವತಾರ್ ನರಸಿಂಹ
|326.82 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|5.
|ಎಕ್ಕ
|11.39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|6.
|ಮಾದೇವ
|7.4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|7.
|ಛೂ ಮಂತರ್
|6.45 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|8.
|ಬ್ರ್ಯಾಟ್
|5.61 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|9.
|ಯುದ್ಧಕಾಂಡ ಚಾಪ್ಟರ್ 2
|5.54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
|10.
|ಏಳುಮಲೆ
|5.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
(ಡಾಟಾ ಮೂಲ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್).
ಕಾಂತಾರ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ - 1: ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರವು ದೀಪಾವಳಿಯಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2) ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವದ 30+ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಯರಾಮ್, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ತಾರಾಬಳಗದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಸ್ತುತ 2025ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧುರಂಧರ್ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಬಹುದು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 130 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1 ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿ, 2025ರ ನಂಬರ್ 1 ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಪಟ್ಟ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು ಮತ್ತು ಚಲುವೇಗೌಡ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಎಪಿಕ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ 2022ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕಾಂತಾರದ ಪೂರ್ವಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಸೋ: ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ 'ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ' ಸಿನಿಮಾವಿದೆ. ಜೆ.ಪಿ.ತುಮಿನಾಡು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್, ಸಂಧ್ಯಾ ಅರಕೆರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಣಾಜೆ, ಮೈಮ್ ರಾಮ್ದಾಸ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಲೈಟರ್ ಬುದ್ಧ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡಾ, ರವಿ ರೈ ಕಳಸ ಸೇರಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜುಲೈ 25ರಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು.
ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ: ಕೆಜಿಎಫ್, ಕಾಂತಾರದಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಾರಥಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಾಗೂ ಶಿಲ್ಪಾ ಧವನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅರ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಸಿಂಹ ಅವತಾರವಾದ ಭಗವಾನ್ ನರಸಿಂಹನ ಕಥೆಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ 98ನೇ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 326.82 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ.
ದಿ ಡೆವಿಲ್: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗೇ ಇತ್ತು. 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನವಿದೆ.
ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮೂಲದ ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಸುತ್ತಲಿನ ಕಳವಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀ ಜೈ ಮಾತಾ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಚನಾ ರೈ, ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್, ಶೋಭರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಚಿತ್ರತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ.ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಮೋಹನ್ ಬಿ.ಕೆರೆ ಸಾಹನ ನಿರ್ದೇಶ, ಸುಧಾಕರ್ ಎಸ್.ರಾಜ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ, ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಹರೀಶ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ.
ಎಕ್ಕ: ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಜಯಣ್ಣ, ಭೋಗೇಂದ್ರ, ಯೋಗಿ ಜಿ.ರಾಜ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡ ಸೇರಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ 'ಎಕ್ಕ' ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ದೊಡ್ಮನೆ ಕುಡಿ ಯುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರುವ 2ನೇ ಚಿತ್ರ ಜುಲೈ 18ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ವಿಮರ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಪದಕಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಬ್ರ್ಯಾಟ್: ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ 'ಬ್ರ್ಯಾಟ್' ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಉಪೇಂದ್ರ, ಸುದೀಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಖ್ಯಾತನಾಮರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಐಎಂಡಿಬಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು:
- ಎಕ್ಕ
- ಛೂ ಮಂತರ್
- ಮನದ ಕಡಲು
- ಜೂನಿಯರ್ ಏಳುಮಲೆ
