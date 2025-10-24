ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಕಾಂತಾರ' ಓಟ: ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಹಿತಿ
ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 20 ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಅಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಳಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಆಪ್ತರ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 24, 2025 at 1:00 PM IST
'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1' ಸಿನಿಮಾ ಅಬ್ಬರದ ಓಟ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 125 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಪ್ತರೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ 818 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
2025ರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ: ಜಾಗತಿಕ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ₹818 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 2025ರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
'ಕಾಂತಾರ' ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ₹250 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನೆಲದ ಕಥೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ.
2025ರ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡಾ ಕಾಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ವಿತರಕರು ಹಾಗೂ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಲೀಕರು ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಥೆಯೇನು? ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ಜನ ಮೆಚ್ಚುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತಿಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶಕರ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಕ್ಕ, ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಜನ ಥಿಯೇಟರ್ ತನಕ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದ ಚಿತ್ರ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ. ರಾಜ್ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳಿಸಿತು. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಸಿನಿಮಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ 100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಸಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾದ ಹಸಿವು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಥಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದ ಕಾಂತಾರ! ಮುಂಬರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಕಾಂತಾರ' ನಾಗಾಲೋಟ; ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ!