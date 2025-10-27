ETV Bharat / entertainment

'ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1'ರಲ್ಲಿ 'ಮಾಯಾಕಾರ'ನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು

ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಕಾರನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು ಯಾರೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

KANTARA CHAPTER 1
ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರ ತಂಡ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 27, 2025 at 4:50 PM IST

'ಕಾಂತಾರ-ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಸಿನಿಮಾದ ನಾಗಾಲೋಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 25 ದಿನಗಳಾದರೂ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್‌ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಜಾಗತಿಕ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ₹818 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 2025ರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಶ್ರಮ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ‌ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಜ್, ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಹಾಗು ಕಾಂತಾರ ಹೂತೋಟದ ಮುಖಂಡನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವ ಜಬ್ಬಜ್ಜ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಬಲರಾಜ್ ವಾಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಕಿಂಗ್‌ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಿ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತವರ ತಂಡ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಮಾಯಾಕಾರ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ (Hombale films X Handle)

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಾಯಾಕಾರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಕಥೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಯಾಕಾರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು‌.

ಕಾಂತಾರ 1ರಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆರ್ಮೆ ಪಾತ್ರದ ಜತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಮಾಯಾಕಾರನಾಗಿಯೂ ರಿಷಬ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ, ಮಾಯಾಕಾರ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಲುಕ್‌, ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ವೃದ್ಧನ ಪಾತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುತೇ ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಷಬ್‌ ಮೇಕಪ್‌ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್‌ಗಳ ಕೈಚಳಕದಿಂದ ಮಾಯಾಕಾರನಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೇಕಿಂಗ್‌ ವಿಡಿಯೊ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಬದ್ಧತೆ, ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳಲು ಇದೊಂದೇ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕು ಎಂದು ನೋಡುಗರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಯಾಕಾರ ಚರ್ಮ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ, ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡದ, ದೊಣ್ಣೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಮುದುಕನ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ಕಾನನದಲ್ಲಿ ಆತನ ವಾಸ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳದ ಆತ ಪ್ರಮುಖ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಕೃಶ ದೇಹ ನೋಡಿದರೆ, ಮುಖವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಂದೆ 6 ಗಂಟೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ. ಮೇಕಿಂಗ್‌ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 14ರಂದು ರಿಷಬ್‌ ಮಾಯಾಕಾರನಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಮೇಕಪ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೇಕಿಂಗ್‌ ವಿಡಿಯೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಹಲವು ಮೇಕಪ್‌ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ರಿಷಬ್‌ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಯಾಕಾರನನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೇಕಪ್‌ ಮಾಡಲು ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ತಲೆಕೂದಲು, ಹುಬ್ಬು, ಗಡ್ಡ, ಚರ್ಮ, ಮುಖ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸತತ 6 ಗಂಟೆ ತಗುಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೂ ಹೊತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೂತು ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಮೇಕಿಂಗ್‌ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ರಿಷಬ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ರಿಷಬ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

