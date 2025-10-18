Exclusive: ವಾರಣಾಸಿ ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ: ಕಾಂತಾರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್
ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ವಾರಣಾಸಿಯ ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ಗಂಗಾ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
Published : October 18, 2025 at 4:20 PM IST
ವಾರಣಾಸಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ: ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವಾರಣಾಸಿಸಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಜತೆಗೆ ಗಂಗಾ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾ ಸೇವಾ ನಿಧಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ನಿಯಮಿತ ಗಂಗಾ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಬನಾರಸ್ಗೆ (ವಾರಣಾಸಿ) ಬರಲು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣ?:
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ : "ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನಾನು 'ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವನಾಥರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಂದು ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ" ಎಂದರು.
- ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ ಒಲವು ಏಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ?:
-: "ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೇಗವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಕಾಮಿಡಿ, ಆಕ್ಷನ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿರಲಿ. ಈಗ ಜನರು ಭಾರತೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ".
- ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬದಲಾಗಿದೆಯೇ?:
-: "ನಾವು ಮೊದಲು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಲಿವುಡ್ನವರು ಕೇವಲ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಕೆಜಿಎಫ್ ನಂತರ ಬಂದ ಹೊಸ ಜನಾಂಗದವರು ಮತ್ತು ಈ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ ಕಾರಣದಿಂದ, ಭಾಷೆಯ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗಿವೆ".
"ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ತಲುಪುವಿಕೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಕಥಾಹಂದರ ಆಧರಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು, ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ನಾವು ಪುರಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ತಲುಪುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ".
- ಯುವಕರು ಈಗ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ತಂತ್ರಗಳ ಬದಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ?
-: "ಯುವಕರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ".
- ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ರ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಸಿದ್ಧತೆ ಏನು? ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಬರುತ್ತದೆಯೇ?"
-: "ಕಾಂತಾರದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈ ಕುರಿತ ಕೆಲಸವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, "ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನು ರಾಮ ಮಂದಿರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
