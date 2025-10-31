ಒಟಿಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ 'ಕಾಂತಾರ', ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗದ ಕ್ರೇಜ್, ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ
ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಸಿನಿಮಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Published : October 31, 2025 at 11:54 AM IST
ದೈವಾರಾಧನೆ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲಾದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಒಟಿಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡದವರು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡವರು ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ, ''ದಂತಕಥೆಯು ಘಟನೆ ಶುರುವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. ಪ್ರೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ವೀಕ್ಷಿಸಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೈವಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 30+ ದೇಶಗಳ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ದಿನ ಅಂದರೆ ತನ್ನ 29ನೇ ದಿನ 2.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು) ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗುರುವಾರದ ಗಳಿಕೆಯೂ ಸೇರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 601.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ 800+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದರಂತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಳೆದ ದಿನ ಕೆಲ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಭಾರಿ ಮನ್ನಣೆಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದೆ.
ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವ ಪೂಜೆಯ ಮೂಲದ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದ ಕದಂಬ ರಾಜವಂಶದ ಸಂದರ್ಭದ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾರ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ರಕ್ಷಕ ಬೆರ್ಮೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
the legend has returned to where it all began 🔥#KantaraALegendChapter1OnPrime, Watch Now https://t.co/4436k7xZud@hombalefilms @KantaraFilm @shetty_rishab @VKiragandur @ChaluveG @rukminitweets @gulshandevaiah #ArvindKashyap @AJANEESHB @HombaleGroup pic.twitter.com/3fXWKbOA2w— prime video IN (@PrimeVideoIN) October 30, 2025
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರ್ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಥೆ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಜಯರಾಮ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಒಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.