ಒಟಿಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ 'ಕಾಂತಾರ', ಥಿಯೇಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗದ ಕ್ರೇಜ್, ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​: ಶೂಟಿಂಗ್​ ಸೆಟ್​ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ​​

ಪ್ರೈಮ್​ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಸಿನಿಮಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Rishab Shetty
ಡಿವೈನ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಿಷಬ್​​ ಶೆಟ್ಟಿ (Photo: ANI)
Published : October 31, 2025 at 11:54 AM IST

ದೈವಾರಾಧನೆ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲಾದ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಸಿನಿಮಾ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಒಟಿಟಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡದವರು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡವರು ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಒಟಿಟಿ ರಿಲೀಸ್​​ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮ್​ ವಿಡಿಯೋ, ''ದಂತಕಥೆಯು ಘಟನೆ ಶುರುವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮರಳಿದೆ. ಪ್ರೈಮ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ವೀಕ್ಷಿಸಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ದೈವಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್​​​ 2ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 30+ ದೇಶಗಳ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.

ರಿಷಬ್​​ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ದಿನ ಅಂದರೆ ತನ್ನ 29ನೇ ದಿನ 2.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ (ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜು) ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಗುರುವಾರದ ಗಳಿಕೆಯೂ ಸೇರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 601.55 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ 800+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್​​ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್​ ವರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದರಂತೆ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಳೆದ ದಿನ ಕೆಲ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಭಾರಿ ಮನ್ನಣೆಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದೇ ದಿನ ಒಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ ಅಪ್ಪು ಕನಸಿನ ಕೂಸು 'ಮಾರಿಗಲ್ಲು'; ಶೆಟ್ರ ಬ್ಲಾಕ್​ಬಸ್ಟರ್ 'ಕಾಂತಾರ'

ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವ ಪೂಜೆಯ ಮೂಲದ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದ ಕದಂಬ ರಾಜವಂಶದ ಸಂದರ್ಭದ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂತಾರ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ರಕ್ಷಕ ಬೆರ್ಮೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್​​: ಆಟೋ ಚಲಾಯಿಸಿದ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್​

ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್​ ಕಿರಗಂದೂರ್ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​​​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಥೆ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಜಯರಾಮ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಒಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.

