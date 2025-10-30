ಒಂದೇ ದಿನ ಒಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ ಅಪ್ಪು ಕನಸಿನ ಕೂಸು 'ಮಾರಿಗಲ್ಲು'; ಶೆಟ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಕಾಂತಾರ'
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕನಸಿನ ಕೂಸು 'ಮಾರಿಗಲ್ಲು' ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ನಾಳೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2025 at 12:41 PM IST
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ 'ಮಾರಿಗಲ್ಲು' ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರಥ್ಯದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ ಕಾಂತಾರ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಅನ್ನು ನೀವಿನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀವಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವ 'ಮಾರಿಗಲ್ಲು' ವೆಬ್ ಸರಣಿಯೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಝೀ5 ಹಾಗೂ ದಿ.ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ಪಿಆರ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್' ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಮಾರಿಗಲ್ಲು 1990ರ ದಶಕದ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕದಂಬರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಿಆರ್ಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದು, ದೇವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಥೆ ಬರೆದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಪುನೀತ್ ಅವರ ಕನಸು. ಪಿಆರ್ಕೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಸರಣಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಅಪ್ಪು ಕನಸಿನ ಕೂಸಾಗಿರುವ ಮಾರಿಗಲ್ಲು ನಾಳೆ ಝೀ5 ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಕಾಣಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಝೀ5 ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ''ಅಪ್ಪು ಕನಸು, ಪಿಆರ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ "ಮಾರಿಗಲ್ಲು" ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಳು. ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಝೀ5 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ'' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪುನೀತ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ: ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಷಣ್ಮುಖ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಸಂದರ್ಶನ
ಮಾರಿಗಲ್ಲು ಮುಖೇನ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ತೇಜ್, ಡ್ರಾಮಾ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಎಎಸ್ ಸೂರಜ್, ನಟ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿದ್ದಿ, ನಿನಾದ್ ಹೃತ್ಸಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್.ಕೆ.ರಾವ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ, ಎಲ್.ವಿ.ಮುತ್ತು ಹಾಗೂ ಎಲ್.ವಿ. ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ.
get ready to witness the LEGENDary adventure of BERME 🔥#KantaraALegendChapter1OnPrime, October 31@hombalefilms @KantaraFilm @shetty_rishab @VKiragandur @ChaluveG @rukminitweets @gulshandevaiah #ArvindKashyap @AJANEESHB @HombaleGroup pic.twitter.com/ZnYz3uBIQ2— prime video IN (@PrimeVideoIN) October 27, 2025
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಅಪ್ಪು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ': ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್
ಇನ್ನೂ, ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಜಯರಾಮ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತವೊಂದರಲ್ಲೇ ಸರಿ-ಸುಮಾರು 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸರಿ-ಸುಮಾರು 850 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ.