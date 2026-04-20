'ನನ್ನ ಪ್ರತೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ': ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ 'ಡಕಾಯಿತ್' 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?​

'ಡಕಾಯಿತ್' ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರ ಸವಿದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆದರು.

ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಸವಿದ ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ (Photo: ETV Bharat)
Published : April 20, 2026 at 10:42 AM IST

ಟಾಲಿವುಡ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾ ರಾಮಮ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಡಕಾಯಿತ್' ಎಪ್ರಿಲ್‍ 10ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​​ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. ಹೌದು, ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ 50.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ.

ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾಯಕ ನಟ ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್‍ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಅನುರಾಗ್‍ ಕಶ್ಯಪ್‍ ಶನಿವಾರದಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರತೀ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಾವು ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್‌ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಪ್ರಮೋಶನ್​​ನಲ್ಲಿ 'ಡಕಾಯಿತ್' ಟೀಮ್ (Photo: ETV Bharat)

ಇನ್ನು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ಸವಿದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬೆಂಲಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಿಟಿ ಮಾಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಶೇಷ್‌ ಹಾಗೂ ಕಶ್ಯಪ್‌ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಂತಸಗೊಂಡರು.

ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೃತಘ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ (Photo: ETV Bharat)

ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅನುರಾಗ್‌ ಕಶ್ಯಪ್‌ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈಗ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನವನೇ. ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ''ಡಕಾಯಿತ್ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್‌ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾಸ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿನಿಮಾ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ'' ಎಂದರು.

'ಡಕಾಯಿತ್' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದ ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ (Photo: ETV Bharat)

'ಡಕಾಯಿತ್' ಸಿನಿಮಾದ 10 ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಹಿತಿ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶನೀಲ್ ಡಿಯೋ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಡಕಾಯಿತ್' ತನ್ನ 10ನೇ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1.70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 1.46 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಆಗಿದೆ. 2ನೇ ಭಾನುವಾರದ ಈ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 37.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​, 32.06 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ 13.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 50.60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.

ಶನೀಲ್ ಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡಿವಿ ಶೇಷ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಧುರಂಧರ್ 2 ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದೊಗಿನ ಬಾಕ್ಸ್​ ಆಫೀಸ್​ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಪ್ರಿಲ್ 10ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಧುರಂಧರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್​​ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 'ಡಕಾಯಿತ್' ಕೂಡಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

