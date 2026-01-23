ಆಸ್ಕರ್ ಅಂಗಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ: ರೇಸ್ನಿಂದ ಕಾಂತಾರ, ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ ಔಟ್
ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಮತ್ತು 'ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ' ಚಿತ್ರಗಳು ಆಸ್ಕರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದವು. ಇಂದು ಫೈನಲ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 23, 2026 at 6:58 AM IST
ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಸ್ಕರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 5 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದಿದ್ದವು. 'ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್', 'ತನ್ವಿ: ದಿ ಗ್ರೇಟ್', 'ದಶಾವತಾರ್, 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಮತ್ತು 'ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ' ನಾಮಿನೇಷನ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಫೈನಲ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಾದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಮತ್ತು 'ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ' ಚಿತ್ರಗಳು ಅಂತಿಮ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡಿವೆ.
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1': ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ (Best Picture contending race) ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆದು, ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2025ರ ಎರಡನೇ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 850 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಡಿದೆ.
ತನ್ನ ಕಥೆ, ನಿರೂಪಣೆ, ನಟನೆ ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರೂ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ, ಜಯರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು.
'ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ': 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಹಾವತಾರ ನರಸಿಂಹ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಫೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ (ಕೇವಲ ನಾಮಿನೇಷನ್) ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅನಿಮೇಷನ್ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೂ ಇದು ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಾಧನೆ: ಆಸ್ಕರ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನದ್ದು ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರ್ ಮತ್ತು ಚಲುವೆ ಗೌಡ ಸೇರಿ 2012ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ದಿ.ನಟ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ನಿನ್ನಿಂದಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಯಣ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮಾಸ್ಟರ್ಪೀಸ್, ರಾಜಕುಮಾರ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1, ಯುವರತ್ನ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ಕಾಂತಾರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಧೂಮಂ, ಸಲಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ 1, ರಘು ತಾತ, ಕಾಂತಾರ, ಯುವ, ಬಘೀರ, ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ.
'ಕಾಂತಾರ' 70ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನರಂಜನಾ ಸಿನಿಮಾ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ' ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ, ಕನ್ನಡದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಫೈನಲ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
