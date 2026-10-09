2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್, 427 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್'ನಂತೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ ಕನ್ನಡದ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ'!
2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 427 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 1:19 PM IST
ಡಿವೋಶನಲ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್'ನಂತೆಯೇ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ.
ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 10+ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ: ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶೋಭಿನವ್ ಸತ್ಯ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 12 ಲಕ್ಷ (ಗ್ರಾಸ್) ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಪೈಕಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಕೋಟಿಗೆ ಜಿಗಿದು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
ಅದರಂತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ ಗಳಿಸಿದ್ದು (ಗ್ರಾಸ್) ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಈ ಪೈಕಿ 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದು ಐದನೇ ದಿನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ 1.09 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' 14ನೇ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಶ್ರೀರಾಮ್, ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ, ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿನ್ನೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4.56 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. 13ನೇ ದಿನ 4.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರ. ಪ್ರತಿದಿನ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಈ ವಾರಾಂತ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ 14 ದಿನಗಳ (ಈವರೆಗಿನ) ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
- ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 33.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 28.97 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' 63 ದಿನಗಳ (ಈವರೆಗಿನ) ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್
- ಒಟ್ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 427.43 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 387.38 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 327.98 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
- ವಿದೇಶದ ವ್ಯವಹಾರ: 28.97 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಳಿಕ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ
ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾನಕಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲೀಗ ಯಶಸ್ಸಿನೋಟ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗೋದು ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ತೆರೆಕಂಡು ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 11, 2026ರಂದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೆಜಿಎಫ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ವಿತರಿಸಿತು. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಬಳಿ ಗಳಿಕೆಯ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು ಏರಿ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ಕೇವಲ 60 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ 355 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ನಿನ್ನೆ 968 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ತನ್ನ 63ನೇ ದಿನವೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,579 ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಾರ ಉಳಿಯೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಅಂಥದರಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿಂದು 64ನೇ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು: ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಜೆಟ್ನ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿರೋದು, ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಗೆ ಸವಾಲೆಸೆದಿದೆ. ಚಿತ್ರವೊಂದರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ರೀತಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಷೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
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ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್, 'ಡಿವೈನ್ ಡಿಟೂರ್: ದಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್' ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ. ಕಥೆ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನಾಧರಿಸಿದೆ. ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಸ್ವಯಂಭು ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಭಿನವ್ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಹಾನ್ ಶೆಡ್ಜ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚಂದನ್ ಆನಂದ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿವಾರಿ, ಅನಿಲ್ ರಸ್ತೋಗಿ, ಗುಲ್ಶನ್ ಪಾಂಡೆ ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
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